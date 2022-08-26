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ABD'nin mektubuna tepki: Bakan Nebati’den şirketlere ‘rahat olun’ mesajı!

26.08.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin iş dünyasına gönderdiği 'yaptırım' mektubuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Bakan Nebati konuya ilişkin, "Mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" dedi.

ABD'nin mektubuna tepki: Bakan Nebati’den şirketlere ‘rahat olun’ mesajı!

Geçtiğimiz günlerde iş dünyası ABD’den TÜSİAD’a gönderildiği ortaya çıkan ‘Rusya’yla iş yaparsanız yaptırım uygularız’ içerikli mektupla çalkalanmıştı. Ukrayna’ya savaş başlatan Rusya’ya Batı’nın yaptırımları devam ederken Türkiye iki ülke arasında köprü görevi üstlenmeye devam ediyor. Batı’nın yaptırımlarına rağmen Türkiye’nin Rusya ile olan ticari ve ekonomik faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle ABD cephesi yeni bir hamlede bulunarak, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağını belirten mektubu TÜSİAD’a gönderdi. TÜSİAD, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adeyemo'nun Rusya'yla çalışan şirketlere yaptırım uygulanabileceğine dair mektup gönderdiği haberinin doğru olduğunu açıkladı.

BAKAN NEBATİ’DEN ABD’NİN MEKTUBUNA TEPKİ

Ancak konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmamışken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sessizliği bozdu. Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gelen mektubun iş dünyasında endişe yaratmasının anlamsız olduğunu vurgulayarak, “Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız” dedi.

'ABD'NİN BELİRTTİĞİ GİBİ' DİYEREK BÜYÜME MESAJI VERDİ

“Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Nebati şunları kaydetti:

“Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor.”

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD
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