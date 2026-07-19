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ABD'nin teknoloji devlerinde 15 milyar dolarlık yükseliş

ABD'nin yedi teknoloji devinin toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükselirken, yapay zeka yatırımları şirketlerin performansında belirleyici oldu.

ABD'nin teknoloji devlerinde 15 milyar dolarlık yükseliş

ABD'nin borsalara yön veren teknoloji şirketleri Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta, yılın ilk yarısını toplam piyasa değerinde artışla tamamladı. Söz konusu yedi şirketin toplam piyasa değeri, 15 milyar 300 milyon dolarlık yükselişle 21 trilyon 986 milyar 500 milyon dolardan 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara çıktı.

Teknoloji sektöründe son dönemde yüksek şirket değerlemelerinin sürdürülebilirliği tartışılırken, özellikle yapay zeka alanındaki büyük harcamaların şirket kârlılıklarını baskılayabileceği beklentisi teknoloji hisselerinde dalgalı bir görünüm oluşturdu. Yatırımcılar, milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının bazı şirketlerin mali yapısını zorlayabileceğini değerlendirirken, pazara giren yeni ürünlerin iş modelleri ve pazar paylarını önemli ölçüde değiştirebileceği öngörüsü de öne çıktı.

ABD nin teknoloji devlerinde 15 milyar dolarlık yükseliş 1

ALPHABET ZİRVEYE YAKLAŞTI, TESLA VE META GERİLEDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler de teknoloji hisselerinde yön arayışını etkileyen başlıca faktörlerden biri oldu. Buna karşın yapay zekaya yönelik talebin güçlü kalması ve yıl içinde ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler, teknoloji devlerinin hisse performansını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Yılın ilk yarısında Alphabet'in piyasa değeri yüzde 14,4 artışla 4 trilyon 326 milyon dolara yükselirken, Nvidia'nın piyasa değeri yüzde 6,8 artarak 4 trilyon 842 milyar dolara ulaştı. Apple yüzde 8,2'lik yükselişle 4 trilyon 671 milyar dolara, Amazon ise yüzde 3,9 artışla 2 trilyon 563,8 milyar dolara çıktı.

Buna karşılık Tesla'nın piyasa değeri yüzde 12,5 azalarak 1 trilyon 400 milyar dolara geriledi. Meta'nın piyasa değeri yüzde 14,1 düşüşle 1 trilyon 429 milyar dolara, Microsoft'un piyasa değeri ise yüzde 15,2 gerileyerek 2 trilyon 770 milyar dolara indi.

Hisse performansları açısından değerlendirildiğinde yatırımcısına en fazla kazandıran şirket yüzde 12,6 ile Alphabet oldu. Nvidia yüzde 7,3, Apple yüzde 6,4 ve Amazon yüzde 3,3 prim yaptı. Buna karşılık Tesla yüzde 6,5, Meta yüzde 14,7 ve Microsoft yüzde 22,9 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

ABD nin teknoloji devlerinde 15 milyar dolarlık yükseliş 2

TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİ VE YAPAY ZEKA HAMLELERİ ÖNE ÇIKTI

Şirketlerin yılın ilk yarısındaki performansında dikkat çeken kurumsal gelişmeler de etkili oldu. Alphabet, yapay zeka altyapısı yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıkladı. Nvidia ise yarı iletken şirketi Marvell ile stratejik ortaklık kurduğunu ve şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın da heyette yer alması ve ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiğine ilişkin haberler, Nvidia hisselerine olumlu yansıdı.

Trump'ın, Apple'ın çiplerini ABD'de tasarlayıp üretmek amacıyla Intel ile birlikte çalışma kararı aldığını açıklaması da Apple cephesindeki önemli gelişmeler arasında yer aldı. Amazon ise yapay zeka ve bulut altyapısını büyütmek amacıyla Hindistan'a 2030'a kadar 13 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını, böylece 2026-2030 dönemindeki toplam yatırımını 48 milyar dolara çıkaracağını bildirdi.

ABD nin teknoloji devlerinde 15 milyar dolarlık yükseliş 3

TESLA VE META CEPHESİNDE OLUMSUZ GELİŞMELER

Yılın ilk çeyreğinde Tesla'nın teslim ettiği otomobil sayısının 358 bin 23 ile piyasa beklentilerinin altında kalması şirket hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Meta tarafında ise yaklaşık 8 bin çalışanın işten çıkarılacağı, 7 bin çalışanın ise yapay zeka odaklı yeni pozisyonlara kaydırılmasının planlandığına ilişkin haberler hisse performansını olumsuz etkileyen gelişmeler arasında yer aldı.

Öte yandan Çin hükümeti, ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın, Çinli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Manus'u devralma işlemini durdurduğunu açıkladı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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