FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,4 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 400 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,4 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 400 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 300 bin varil azalarak 293 milyon 400 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil artışla 209 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 8-14 Ağustos haftasında 25 bin varil artarak 13 milyon 830 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 746 bin varil azalışla 6 milyon 593 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 8 bin varil artışla 4 milyon 66 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Makine sektöründen 7 ayda 16,5 milyar dolarlık ihracatMakine sektöründen 7 ayda 16,5 milyar dolarlık ihracat
Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları onaylandıÖzelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları onaylandı

Anahtar Kelimeler:
Petrol abd stok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.