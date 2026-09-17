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ABD'nin ticari ham petrol stokları 600 bin varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 600 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 600 bin varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalışla 423 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 400 bin varil azalarak 285 milyon varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil artışla 207 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 5-11 Eylül haftasında 3 bin varil azalarak 13 milyon 944 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 234 bin varil artışla 7 milyon 58 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 414 bin varil artışla 4 milyon 831 bin varil oldu.

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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