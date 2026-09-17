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Kritik toplantı sonrası 'Borsa İstanbul' açıklaması geldi

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanmıştı. Toplantı sonrası açıklama geldi.

Kritik toplantı sonrası 'Borsa İstanbul' açıklaması geldi
Hande Dağ

Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında saat 08.00'de toplanmıştı.

"TEMEL VEYA YAPISAL BİR RİSK BULUNMAMAKTADIR"

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER İLGİLİ KURUMLARIMIZ TARAFINDAN SÜRATLE UYGULAMAYA KONULACAKTIR"

Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır.

Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz.

Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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