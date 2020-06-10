FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 11:10 | Son Güncelleme

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ham petrolün bu yılki varil fiyatına ilişkin tahminini 38 dolara yükseltti.

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini revize etti.

EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 38 dolar olacağı öngörülüyor. Mayıs 2020 raporunda bu rakam 34 dolar olarak tahmin edilmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, ikinci çeyrekte 28 dolar, üçüncü çeyrekte 36 dolar, son çeyrekte 38 dolar ve yılın tamamında 38 dolar olması beklenirken, bu rakamın gelecek yıl 48 dolara yükseleceği öngörülüyor.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimini kısması ve dünya genelinde petrol talebinin artması nedeniyle mayıs ayında petrol fiyatlarının yükseldiği kaydedildi.

Fiyat öngörülerindeki revizyonla ilgili olarak, bu yılın ikinci yarısı ve gelecek yıl küresel petrol stoklarında azalış beklentisine işaret edildi.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin yumuşatılmasıyla dünya genelinde petrol tüketiminin artmaya başlayacağı vurgulandı.

Böylece, OPEC'in üretimini kısmaya devam etmesi ve Kovid-19 sonrası küresel petrol talebindeki artışla fiyatların daha da yükselebileceği belirtildi.

ABD'NİN ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 100 bin varil aşağı çekti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mayıs 2020 raporunda, ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faturalarla ilgili önemli karar!Faturalarla ilgili önemli karar!
Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...Altın ve dolar için şok yıl sonu beklentisi! Aralık ayında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstihdam kalkanı' dedi ve müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstihdam kalkanı' dedi ve müjdeyi duyurdu

Dolarda kritik seviye! İşte ilk rakamlar

Dolarda kritik seviye! İşte ilk rakamlar

Köylünün gelir kapısı oldu! Yoğun talep görüyor

Köylünün gelir kapısı oldu! Yoğun talep görüyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yatırım fonları rekora doymuyor

Yatırım fonları rekora doymuyor

IMF, Ukrayna'ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

IMF, Ukrayna'ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak

Faturalarla ilgili önemli karar!

TCDD Taşımacılık AŞ 79 sözleşmeli personel alacak

TCDD 79 sözleşmeli personel alacak

Son dakika...İşsizlik rakamları açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı cevizi solladı

Kilosu 50 liraya çıktı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.