ABD senatosu onay verdi! Pentagon için...

ABD'de Ukrayna'ya yardım paketini de içeren ve hükümetin 30 Eylül'e kadar fonlanmasını sağlayan 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısı Senato'da onaylandı. Paket Senato'da 31'e karşı 68 oy gibi ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Tasarı Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Senato'dan geçen tasarı ABD'de yurtiçi kurumların harcamalarındaki en büyük artışa olanak sağlayacak. Tasarıyla savunma harcamaları dışındaki ihtiyari harcamalara 730 milyar dolar ayrılacak. Böylelikle bu harcama kaleminde yüzde 6,7'lik artış olacak.

PENTAGON DETAYI

Pakette Pentagon'un yıllık harcamaları 743,4 milyar dolar olarak öngörüldü. Bu kalem Başkan Joe Biden'ın 715 milyar dolarlık savunma harcamaları talebinin üzerinde gerçekleşti. Paketin Senato'da onaylanmasıyla Başkan Biden'ın altyapı düzenlemesi aylarca süren ertelemenin ardından tümüyle fonlanabilecek. Enerji Bakanlığı'nın iklim odaklı girişimleri için yüzde 10'luk bir artış yaşanacak.

