ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı mı? İşte detaylar…

Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, özellikle altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Bu veriler öncesi altın fiyatları, 560 TL civarında hareket ediyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında normalleşme yolunda ilk adımı atmasının arkasından dün karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin ekim ayı istihdam raporundaki veriler izlenecek.

Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını zamanında devreye aldığı tahvil alım programında azaltıma bu ay sonundan itibaren başlayacağını ve azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini duyurmasıyla açıklanacak makroekonomik verilerin önemi arttı.

Bankanın, para politikasını belirleme konusunda enflasyonla beraber en fazla dikkate aldığı veriler arasında, ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar yer alıyor. Bu kapsamda bugün açıklanacak ekim ayı istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ekonomistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı ile ilgili sabırlı olacaklarını belirttiğini ve konuşmasında enflasyon, ücretlerdeki seyir ve tam istihdam konularına odaklandığını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte söz konusu verilere ilişkin her türlü gelişmenin, bankanın faiz politikası beklentileri üzerinden piyasalara etkisinin artacağını aktardı.

Makroekonomik tarafta dün ABD'de ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ekim ile biten haftada 269 bine inerek Covid-19 pandemisi döneminin en düşük seviyesine geriledi. Ülkede dış ticaret açığı ise eylülde aylık yüzde 11,2 artarak 80,9 milyar dolarla zirvesine çıktı. Söz konusu gelişmede, ABD'nin ihracatının eylülde yüzde 3 azalmasına karşın ithalatının yüzde 0,6 artması etkili oldu.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,09 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükselerek kapanış rekorlarını tazeledi. Dolar endeksi dün 94,5 ile 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 94,4 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Tahvil piyasasına yönelimin artması ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,51'lere kadar gerilerken, bugün yüzde 1,54 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının, bugüne kararsız bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, enflasyonun Nisan 2022'de zirveye çıkacağı öngörüsünde bulundu. Son güne kadar faiz artırımı konusunda beklentilerin değişkenlik gösterdiği toplantıdan çıkan kararlarının ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bankacılık hisselerindeki sert düşüşe karşın emlak sektörü şirket hisselerindeki yükselişin etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,1528 ile son 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,1550 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratları bugün karışık bir seyir izliyor.

Asya tarafında, Çin'de emlak sektöründe faaliyet gösteren Evergrande'nin yanı sıra başka önde gelen şirketlerde de borç çevirme konusunda sıkıntıların yaşanması, pay piyasalarında baskı unsuru olmaya devam ediyor. Çinli emlak geliştirme şirketi Kaisa Grup'un, likidite sıkıntısı nedeniyle ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından Hong Kong borsası, şirketin ve iştiraklerinin hisselerinde işlemleri durdurdu. Veri tarafında ise Japonya'da hanehalkı harcamaları eylülde aylık yüzde 5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşse de salgın öncesi seviyelerin altında kalmaya devam etti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.



