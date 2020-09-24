ABD’de İşsizlik Başvuruları Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaşı başvurularının, bir önceki haftaya göre 4 bin kişi arttığını açıkladı. 19 Eylül’le biten haftada yaşanan bu artışla ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 870 bine yükseldi.

Beklentilerin üzerinde yaşanan bu artışın, ekonomistler arasında yapılan anketlere göre 840 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya kıyasla 35 bin 250 kişi azaldı ve 878 bin 250’ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuraları da, 12 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 167 bin azalarak 12 milyon 580 olarak açıklandı.

Uzmanlar, Corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen ekonomideki iyileşmenin, hükümet yardımlarının azalmasıyla yavaşladığı görüşünde.

FED Başkanı Jerome Powell da Kongre’de ekonomik görünümün belirsiz olmaya devam ettiğini ve değişimin ABD’nin pandemiyi kontrol altına alma imkanına bağlı olduğunu söylemişti. Powell, Kongre ve Merkez Bankası’nın ekonomik canlanma için için beraber hareket etmesi gerektiğini dile getirmişti.