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ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 6 Haftadır İlk Kez Arttı

17.06.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta 412 bin kişi daha işsizlik yardımı almak için başvuruda bulundu. Bu sayı, bir önceki haftaya göre 37 bin düzeyinde artışa denk geliyor

ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 6 Haftadır İlk Kez Arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, ülkede işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısının geçen hafta arttığını açıkladı. Böylece başvurularda 6 haftadır görülen düşüş sona ermiş oldu.

Dünyanın en büyük ekonomisi Corona virüsü pandemisinden toparlanma yolunda ilerlemeye devam ediyor ancak geçen hafta 412 bin kişi daha işsizlik yardımı almak için başvuruda bulundu. Bu sayı, bir önceki haftaya göre 37 bin düzeyinde artışa denk geliyor. Son üç haftadır ilk kez işsizlik yardımı başvuruları sayısı 400 binin üzerine çıktı.

ABD genelinde eyaletler ve belediyeler Corona virüsü bağlantılı kısıtlamaları sona erdiriyor. Birçok yerde işletmeler bir yılı aşkın süredir ilk keç müşterilere kapılarını tamamen açıyor. Bu durumun daha fazla sayıda yeni eleman alımlarıyla sonuçlanabileceği kaydediliyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti California da, ekonomik faaliyetleri etkileyen tüm kısıtlamaları bu hafta tamamen kaldırdı.

Şimdiye kadar Amerika’daki yetişkinlerin yüzde 55’e yakını Corona virüsüne karşı tam doz aşılarını oldu. Aşılama oranındaki artış ekonomik toparlanmanın da önünü açtı. Bununla birlikte, aşılanma hızı ilk haftalara göre kayda değer düzeyde azaldı. Birçok eyalette yetkililer, halkı aşı olmaya teşvik etmek için piyango çekilişi dahil türlü yöntemler uyguluyor.

ABD’de Mayıs ayında 559 bin yeni istihdam sağlanmıştı. Nisan ayındaysa bu rakam 266 bindi. Hükümetin paylaştığı verilere göre, ülkede hale 9 milyon 300 bin civarında kişi işsiz.

İşletmelerin yeniden açılmasıyla birlikte çok sayıda işveren, özellikle restoran garsonluğu ve mağaza satış görevlisi gibi düşük ücretli işler için eleman sıkıntısı yaşadıklarını bildiriyor ve yeterli sayıda başvuru almadıklarından şikayet ediyor.

İşsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 5,8’e düştü ancak hala pandemi öncesinde geçen yıl Mart ayında yüzde 3,5 düzeyinde olan işsizlik oranının bir hayli üstünde.

Federal hükümet, Eylül ayı başına kadar haftada 300 dolar ilave işsizlik yardımına onay vermişti. Buna ek olarak eyaletler de daha düşük seviyede işsizlik yardımları sağlıyor.

Bununla birlikte, 50 eyaletten, Cumhuriyetçi valilerce idare edilen en az 25’i, federal ödenek programını sona erdirmeye başladı. Bu eyaletlerin yetkilileri, yardımların, işe döndükten sonra alınacak maaştan daha fazla kazanç getirdiğini ve istihdama olumsuz etki yaparak ekonomik toparlanma sürecine zarar verdiğini savunuyor.

Bazı ekonomi uzmanlarıysa, halkın işlerine dönmesini engelleyen başta faktörler de olduğu görüşünü dile getirerek, Corona virüsüne maruz kalma korkusu ve çocuk bakımı imkanının sunulmaması gibi unsurları örnek gösteriyor.

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