ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 6 Haftadır İlk Kez Arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, ülkede işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısının geçen hafta arttığını açıkladı. Böylece başvurularda 6 haftadır görülen düşüş sona ermiş oldu.

Dünyanın en büyük ekonomisi Corona virüsü pandemisinden toparlanma yolunda ilerlemeye devam ediyor ancak geçen hafta 412 bin kişi daha işsizlik yardımı almak için başvuruda bulundu. Bu sayı, bir önceki haftaya göre 37 bin düzeyinde artışa denk geliyor. Son üç haftadır ilk kez işsizlik yardımı başvuruları sayısı 400 binin üzerine çıktı.

ABD genelinde eyaletler ve belediyeler Corona virüsü bağlantılı kısıtlamaları sona erdiriyor. Birçok yerde işletmeler bir yılı aşkın süredir ilk keç müşterilere kapılarını tamamen açıyor. Bu durumun daha fazla sayıda yeni eleman alımlarıyla sonuçlanabileceği kaydediliyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti California da, ekonomik faaliyetleri etkileyen tüm kısıtlamaları bu hafta tamamen kaldırdı.

Şimdiye kadar Amerika’daki yetişkinlerin yüzde 55’e yakını Corona virüsüne karşı tam doz aşılarını oldu. Aşılama oranındaki artış ekonomik toparlanmanın da önünü açtı. Bununla birlikte, aşılanma hızı ilk haftalara göre kayda değer düzeyde azaldı. Birçok eyalette yetkililer, halkı aşı olmaya teşvik etmek için piyango çekilişi dahil türlü yöntemler uyguluyor.