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ABD’de İşten Çıkarmalar Son 21 Yılın En Düşük Seviyesinde

01.07.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik yardımına başvuran Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta beklenenin üzerinde düşerken, işten çıkarmalar Haziran ayında son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD’de İşten Çıkarmalar Son 21 Yılın En Düşük Seviyesinde

İşsizlik yardımına başvuran Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta beklenenin üzerinde düşerken, işten çıkarmalar Haziran ayında son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum pandeminin ardından işgücü piyasasındaki iyileşmenin ivme kazandığını gösteriyor.

İşten çıkarmalar azalırken, ekonominin Corona virüsü aşıları sayesinde açılmasının ardından işyerlerinin istihdam edecek yeterli sayıda işçiyi bulamaması artan talebin karşılanmasını zorlaştırıyor. Bununla birlikte, Perşembe günü yayınlanan raporlar, Cuma günü açıklanacak olan Haziran ayı istihdam raporunun yakından izlendiğine işaret ediyor.

Eyalet işsizlik yardımlarına ilk kez başvuranların sayısı 26 Haziran’la biten haftada 51 bin azalarak mevsimsel etkilerden arınmış rakamlarla 364 bine düştü. Bu işyerlerinin Corona virüsü salgını nedeniyle kapılarını kapatmaya başladığı 2020 yılının Mart ayından bu yana görülen en düşük rakam.

İşsizlik başvuruları sağlıklı işgücü piyasası sınırının üzerinde

Önceki haftaya ait veriler, daha önce bildirilenden 4 bin daha fazla başvuru alındığını gösterecek şekilde düzeltildi. Başvurulardaki artışın Haziran ortasında durması bekleniyordu. Başvurular henüz sağlıklı bir işgücü piyasası ile tutarlı görülen 200 bin-250 bin aralığının üzerinde kalsa da 2020 yılının Nisan ayı başında 6 milyon 149 bin rekor seviyesinden bu rakamlara düşmüş olması olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Gelecek haftalarda çoğu Cumhuriyetçi valilerce yönetilen 25 eyalet, işsizleri evde kalmaya teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirdikleri haftalık 300 dolarlık çeklerin de dahil olduğu federal hükümet tarafından finanse edilen işsizlik yardımlarını durduracak. Bu durumun verileri de etkileyebileceği sanılıyor. Eyaletler 5 Haziran’dan itibaren 31 Temmuz’a kadar yardımları sırayla durdurmaya başlıyor. Yardımları sonlandıracak 25 eyaletten yalnızca Louisiana Demokrat bir vali tarafından yönetiliyor. Ülkenin geri kalanı içinse devlet yardımları 6 Eylül’de sona erecek. Federal yardımları sonlandıran eyaletlerde şimdilik iş arama oranında artış olmadı.

Çalışanlar evde kalmaya devam ediyor

Öte yandan ekonomik çocuk bakımı seçenekleri ve Corona virüsüne yakalanma kaygıları çoğu kadın olan işçilerin evde kalmaya devam etmesine yol açıyor. Nisan ayı sonunda 9 milyon 300 bin ile rekor istihdam imkanı açılmıştı, Mayıs ayındaysa toplam işsizlerin resmi sayısı 9 milyon 300 bindi.

En az 150 milyon Amerikalı aşılarının tüm dozlarını olmuşken işyerlerinde pandemiden kaynaklanan kısıtlamalar ve maske zorunlulukları kaldırılıyor. Ekonominin açılması talepte de artışa, bu da işyerlerinin işçi arayışını arttırmasına neden oluyor.

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