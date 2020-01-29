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ABD'de petrol stoklarının düşmesiyle fiyatlar yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının 24 Ocak'ta sona eren haftada düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ve Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle talebin önemli ölçüde azalması halinde OPEC'in petrol üretim kısıntısını Haziran'a kadar uzatmayı değerlendirmesinin ardından yükselişini sürdürdü.

İstanhbul, 29 Ocak (DHA) - Petrol fiyatları, ABD'de petrol stoklarının 24 Ocak'ta sona eren haftada düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ve Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle talebin önemli ölçüde azalması halinde OPEC'in petrol üretim kısıntısını Haziran'a kadar uzatmayı değerlendirmesinin ardından yükselişini sürdürdü.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol stoklarına ilişkin resmi verilerini de bugün ilerleyen saatlmerde açıklaması bekleniyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), en büyük petrol ithalatçısı Çin'de coronovirüs nedeniyle olası talep düşüşüne karşı, üretim kısıntılarını Haziran'a kadar "derinleştirerek" sürdürme kararı alacağına ilişkin haberlere bağlı olarak petrol fiyatları yükselirken, coronovirüs etkisiyle yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Gelişmelere bağlı olarak, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.06 artışla 60.16 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 1.08 artışla 54.06 dolara yükseldi.

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