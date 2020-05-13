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ABD’de Rekor Bütçe Açığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2020 02:29 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanlığı, Corona virüsü salgınının da etkisiyle, Nisan ayında 738 milyar dolarlık bütçe açığı verildiğini açıkladı. Bakanlık rekor bütçe açığının, Corona virüsü salgını nedeniyle devlet gelirlerinin azalması ve hükümet harcamalarının artmasına bağlı olduğunu kaydetti

ABD’de Rekor Bütçe Açığı

ABD Maliye Bakanlığı, Corona virüsü salgınının da etkisiyle, Nisan ayında 738 milyar dolarlık bütçe açığı verildiğini açıkladı. Bakanlık rekor bütçe açığının, Corona virüsü salgını nedeniyle devlet gelirlerinin azalması ve hükümet harcamalarının artmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı Nisan ayındaki bütçe açığının, Corona virüsü krizinin ekonomik etkisini bertaraf etmeye çalışan hükümetin harcamalarının büyüklüğünü gösterdiğini bildirdi. ABD ekonomisinin daha önceki en büyük bütçe açığı geçen Şubat ayında gerçekleşmiş ve bütçe 235 milyar dolar açık vermişti.

Ülkede 2019 yılının Ekim ayında başlayan ve 30 Eylül 2020'de sona erecek olan mali yılda, Nisan ayına gelindiğinde bütçe açığı 1 trilyon 480 milyarı bulmuş durumda. Geçen yılın aynı döneminde bu açık 532 milyar dolardı. 2011’in aynı dönemindeki 870 milyar dolarlık bütçe açığı rekoruysa bugün açıklanan rakamla kırıldı.

ABD Kongresi 27 Mart’ta 2 trilyon 300 milyar dolarlık bir kurtarma paketini kabul etmişti. Halka, işletmelere, eyaletlere ve yerel yönetimlere yapılan yardımlar, diğer paketlerin de kabul edilmesiyle 3 trilyon doları bulmuştu.

Nisan, bazı ekonomiyi canlandırma programlarının ilk ödemelerinin yapıldığı ay oldu. Yaklaşık 600 milyar dolarlık ödeme yapılırken, devlet gelirleri ise 300 milyar dolar düştü. Normalde vergi beyanı ayı olan Nisan’da Hazine fazla verirdi; ancak vergi beyanları da Temmuz ayı ortasına kadar ertelenince açık verilmesi kaçınılmaz oldu. ABD hükümeti son 66 yılda sadece 15 defa Nisan ayında açık vermişti.

ABD ekonomisiyle ilgili ABD Merkez Bankası’nın (FED) bölge başkanlarından da peş peşe açıklamalar geliyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Corona virüsü pandemisi sonrası ekonomik toparlanmanın hızlı olmayacağını ve aşı bulunana kadar da tam bir iyileşme olmayabileceğini söyledi. Kashkari de negatif faiz konusuna St. Louis FED Başkanı James Bullard gibi temkinli yaklaştı ve "Bundan önce kullanacağız diğer araçlar var" dedi.

St. Louis FED Başkanı Bullard, ekonominin 90 ila 120 günden daha uzun süre kapalı tutulmasının iflasları ve bunalım ölçeğinde bir resesyonu tetikleyebileceğini söyledi. Bullard, negatif faiz uygulamasının, ABD için iyi bir çözüm olmadığını da belirtti.

Cleveland Merkez Bankası Başkanı Loretta Mester da, insanların kendilerini güvende hissetmesi için test ve tedavi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ve ardından ABD’nin yılın ikinci yarısında yeniden büyümeye başlayabileceğini söyledi.

Negatif faiz ile merkez bankaları, bankaların kendisinde tuttuğu cari hesaplara uyguladığı faizi eksiye düşürüyor. Böylece kendisine yatırılan paralara faiz vermeyerek, bankaları kredi vermeye teşvik ediyor. Bu uygulama ile, şirketler için borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi ve kredi talebinin arttırılması amaçlanıyor.

Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı da çekirdek enflasyon rakamlarında rekor düşüş kaydetti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan’da aylık yüzde 0,8 azaldı. TÜFE geçen Mart ayında da yüzde 0,4 azalmıştı.

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