ABD’de Tüketici Güveninde Düşüş

ABD’de tüketici güveni Ağustos ayının başında keskin bir düşüşle son on yılın en düşük seviyesine geriledi. Amerikalılar’ın kişisel mali durum, enflasyon ve iş konusunda kararsızlığını gösteren veriler, ekonomi için kaygı verici bir işaret olarak yorumlanıyor.

Beklenmedik sonuçlar önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetlerde bir azalmayla sonuçlanırsa Merkez Bankası politika üreticilerinin bazı kararlarında tereddüt etmesibe neden olabilir. Merkez Bankası, ekonomiyi Corona virüsü salgınının etkilerinden korumak için uyguladığı olağanüstü teşviki ne zaman geri çekmeye başlayacağına ilişkin bir kararın eşiğinde.

Michigan Üniversitesi, tüketici güven endeksinin Temmuz ayındaki 81,2'lik son görünümünün ardından bu ayın ilk yarısında 70,2'ye düştüğünü, bunun 2011'den bu yana görülen en düşük seviye olduğunu bildirdi. Son 50 yılda endekste yalnızca iki büyük düşüş yaşandığına dikkat çekilirken, bunların 2007-2009 resesyonu sırasında ve 2020 yılının Nisan ayında pandeminin başlangıcındaki ilk kapanma dalgası sırasında olduğu kaydedildi.

Endeksteki kaybın tüm gelir, yaş ve eğitim alt gruplarında yaygın olduğu ve tüm bölgelere yayıldığı görüldü. Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomistler endeksin 81,2'de değişmeden kalacağı tahmininde bulunmuştu.

Borsa endeksleri düştü

Rapor yayınlandıktan hemen sonra ABD borsa endeksleri düşerken, altın fiyatı arttı. ABD Hazine tahvil getirileri dip seviyelere indi.

Capital Economics uzmanlarından Andrew Hunter verilerdeki son düşüşün Corona virüsünün Delta varyantının ekonomi üzerinde tahmin edilenden daha olumsuz etkisi olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle 2020’de yaşanan kısa resesyonun ardından ekonominin bu yıl son 40 yılın en hızlı büyüme rakamlarına erişmesi bekleniyor. Ancak bazı göstergeler iyileşmenin yavaşlayabileceği endişesine neden oluyor.

Bulaşıcılığı fazla Delta varyantının ABD genelinde hızla yayılmasıyla Corona virüsü vakaları geçtiğimiz iki haftada yükselerek son altı ayın zirvesine ulaştı. Hizmet sektöründeki işçi açığı ve tedarik zincirindeki aksaklıklar da sürüyor.

Çalışma Bakanlığı’nın Çarşamba günü yayınladığı rapor tüketici fiyatlarının artışının Temmuz ayında yavaşladığını göstermişti. Ancak tedarik zincirindeki aksaklıkların sürmesi ve seyahat odaklı hizmetlere talebin artması enflasyonun yüksek seviyede kalmasına neden oldu.

İthalat fiyatlarındaki artış beklenenden az oldu

ABD ithalat fiyatları ise Temmuz ayında beklenenden daha az arttı. Bunun ABD ekonomisini etkileyen tedarik zinciri darboğazının azalmaya başlamasıyla enflasyon üstündeki baskının tavan yapmış olabileceğinin işareti olduğu belirtiliyor.

Çalışma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, ithalat fiyatlarının Haziran ayındaki yüzde 1,1'lik tırmanışının ardından geçen ay yüzde 0,3 arttığını bildirdi.

Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomistler gümrük vergilerinden hariç tutulan ithalat fiyatlarındaki artışın yüzde 0,6 olmasını bekliyordu.

