ABD’de Vaka Artışı Ekonomiyi Yeniden Tehdit Ediyor

ABD’de Corona virüsü vakalarında görülen hızlı artış dünyanın en büyük ekonomisi için bir kez daha tehdit yaratıyor. Çalışma Bakanlığı raporuna göre ABD’de işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta arttı.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 742 bin kişi işsizlik yardımı için yeni başvuru yaptı. İşsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı bir hafta önceye göre 31 bin arttı. Bu sayı peş peşe beş haftadır 800 binin altında kalsa da işsizlik başvuruları pandemiden önce 1960’lardan itibaren görülen en yüksek rakamın da üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre toplam işsiz sayısı 6 milyon 400 bin. Kasım’ın ilk haftasında kayda geçen işsizlik oranıysa yüzde 4,3.

Pandemi döneminde Nisan ayında dibi gören yüzde 14,7’lik işsizlik oranına kıyasla mevcut rakamlarda gelişme görülse de her gün yaklaşık 170 bin yeni Corona virüsü vakasının görüldüğü ülkede eyalet yetkilileri ve yerel yöneticiler ticari faaliyetleri yeniden kısıtlamaya başladı. Aylar önce virüsün bulaşma oranının yavaşladığı düşüncesiyle benzer kısıtlamaların kaldırılması kararı alınmıştı.