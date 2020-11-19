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ABD’de Vaka Artışı Ekonomiyi Yeniden Tehdit Ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 21:21 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsü vakalarında görülen hızlı artış dünyanın en büyük ekonomisi için bir kez daha tehdit yaratıyor. Çalışma Bakanlığı raporuna göre ABD’de işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta arttı

ABD’de Vaka Artışı Ekonomiyi Yeniden Tehdit Ediyor

ABD’de Corona virüsü vakalarında görülen hızlı artış dünyanın en büyük ekonomisi için bir kez daha tehdit yaratıyor. Çalışma Bakanlığı raporuna göre ABD’de işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta arttı.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 742 bin kişi işsizlik yardımı için yeni başvuru yaptı. İşsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı bir hafta önceye göre 31 bin arttı. Bu sayı peş peşe beş haftadır 800 binin altında kalsa da işsizlik başvuruları pandemiden önce 1960’lardan itibaren görülen en yüksek rakamın da üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre toplam işsiz sayısı 6 milyon 400 bin. Kasım’ın ilk haftasında kayda geçen işsizlik oranıysa yüzde 4,3.

Pandemi döneminde Nisan ayında dibi gören yüzde 14,7’lik işsizlik oranına kıyasla mevcut rakamlarda gelişme görülse de her gün yaklaşık 170 bin yeni Corona virüsü vakasının görüldüğü ülkede eyalet yetkilileri ve yerel yöneticiler ticari faaliyetleri yeniden kısıtlamaya başladı. Aylar önce virüsün bulaşma oranının yavaşladığı düşüncesiyle benzer kısıtlamaların kaldırılması kararı alınmıştı.

Yeni kısıtlamalar daha fazla Amerikalı işçinin gelecek haftalarda işsiz kalmasına neden olabilir. Ülkede perakende mağazaları çalışma saatlerini azalttı, restoranlar kapandı, eğlence ve konser merkezleri canlı etkinliklerini iptal etti. Havaların soğuk olduğu kış mevsiminin yaklaşması, dış mekanlardaki toplu etkinliklerin de daha az mümkün olacağına işaret ediyor.

Sağlık yetkilileri Amerikalılar’ı Şükran Günü tatilinde evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor. Normalde yılın bu döneminde milyonlarca Amerikalı uzun seyahatler yaparak aile ve akrabalarını ziyaret ediyor.

İşsiz kalanların üçte biri 27 haftadır ya da daha uzun süredir çalışamıyor. Salgının ağırlaşmasından önce Nisan ayındaysa işsizlerin yalnızca yüzde 4,1’i haftalardır işsizlikle karşı karşıyaydı.

Ticaret Bakanlığı üç hafta önce ABD ekonomisinin Temmuz’dan Eylül’e kadar yüzde 7,4 büyüdüğünü aktarmıştı.

Ancak uzmanlar, özellikle ticari faaliyetlerinin kısıtlanması ve restoranların iç mekanlarının yasaklanması gibi önlemlerin alınması durumunda ABD’de ekonomik büyümenin yılın son üç ayında yavaşlayacağı görüşünde.

Hükümet yetkilileri ticari faaliyetlerinin kısıtlanması konusunda vaka sayısının daha önce artış gösterdiği Mart-Haziran döneminde olduğundan daha isteksiz olsa da bazı tüketiciler mağazalardan alışveriş yapma ve restoranlarda yemek yemekten kaçınmaya başladı bile. Birçok eğlence etkinliğinin iptal edilmesi de işten çıkartmaların sürmesine neden oluyor.

Başkent Washington’daki performans sanatları merkezi John F. Kennedy Center, tüm tiyatro oyunlarının bu haftadan 2021 yılının Nisan ayına kadar iptal edildiğini bildirdi.

Kongre’de ise uzun zamandır beklenen 2 trilyon dolarlık yeni bir Corona virüsü yardım paketi konusunda henüz ilerleme sağlanamadı.

3 Kasım seçimlerini, resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat Joe Biden’a karşı kaybeden Başkan Donald Trump, yenilgiyi kabul etmiyor ve seçimlere yolsuzluk karıştığı iddiasıyla birçok eyalette sonuçları mahkemeye taşıyor. Trump’ın görev süresinin sona ereceği 20 Ocak tarihine kadar Kongre ile Corona virüsü yardım paketi konusunda anlaşmaya varıp-varmayacağı ise belirsiz.

Biden’ın görevi devralmadan önce Corona virüsü yardım paketinin şekillenmesinde ne gibi bir etkisi olabileceği de bilinmiyor. Biden Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden aylar önce geçen bir yardım paketinin derhal kabul edilmesi için çağrı yaptı, ancak Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato tasarıyı gündemine almadı.

Senato’nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell 2020’nin sonuna kadar Kongre’nin daha fazla yardımı onaylamasını umduğunu söyledi, ancak Cumhuriyetçiler’in önerdiği yardım paketi bütçesi Demokratlar’ınkinden çok daha küçük bir rakam.

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