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ABD’den İran Bağlantılı Yeni Yaptırımlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

ABD, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin milyonlarca dolarlık ihracat yapmasına yardımcı olan altı firmayı, ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine aldı

ABD’den İran Bağlantılı Yeni Yaptırımlar

ABD, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin milyonlarca dolarlık ihracat yapmasına yardımcı olan altı firmayı, ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Maliye Bakanlığı, Hong Kong merkezli üç, Çin merkezli iki ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firmaya yaptırım uygulanacağını açıkladı. Açıklamada bu şirketlerden Triliance Petrokimya ile bağlantılı Ali Bayandrian ile Oiwangwa Petrokimya ile bağlantılı Çin vatandaşı Zhiging Wang isimli iki kişi de yaptırım listesine alındı.

The sanctions would freeze all assets held by the companies that fall under U.S. jurisdiction, generally bar U.S. companies and individuals from dealing with them, and potentially subject non-U.S. financial institutions that knowingly facilitate "significant transactions" for them to U.S. sanctions.

Yaptırımlar bu kişi ve kuruluşların ABD’nin yetki alanı içerisindeki tüm mal varlıklarını donduruyor; ABD vatandaşları ve firmalarının, bu isimlerle iş yapması da yasaklanıyor.

Yaptırımlar ayrıca, bu kişi ve kuruluşlarla iş yapan ya da destek veren yabancı bankalar ve kişilerin de Amerikan mali sisteminden dışlanması ya da ABD yetki alanı içerisinde mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

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