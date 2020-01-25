FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

İSTANBUL (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 676'ya yükseldi.

Perşembe günü 62,04 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,62 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 54,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 55,59 dolardan kapanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaretCelal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret
Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladıCüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı
2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd, Baker Hughes, petrol, petrol sondaj kulesi,

En Çok Okunan Haberler

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

Bu deniz ürününü sadece bilenler alıyor

Bu lezzeti kaçırmayın!

Seyidoğlu e-ticaret’e girdi

Seyidoğlu e-ticaret’e girdi

Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı

Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.