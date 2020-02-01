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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

İSTANBUL (AA) - ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 675'e geriledi.

Perşembe günü 57,33 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 56,65 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 51,62 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 52,14 dolardan kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd, Baker Hughes, petrol, petrol sondaj kulesi,

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