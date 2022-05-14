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Abone olan herkesi ilgilendiriyor! EPDK’dan doğal gazda ücret kararı: O paralar alınmayacak

14.05.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK doğal gaz abonelerini ilgilendiren çok önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Böylece doğal gaz bağlantısı yapılan adres için abone daha önce bağlantı bedeli ödemişse bu tutarın tekrar tahsil edilemeyeceği bildirildi.

Abone olan herkesi ilgilendiriyor! EPDK’dan doğal gazda ücret kararı: O paralar alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecek ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamayacak.

Servis hattının yapımına başlanmamışsa talep sahibinin başvurusuyla 5 iş günü içinde abone bağlantı bedeli iade edilecek. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli tahsil edilmişse bu bedel tekrar alınamayacak. Abone bağlantı bedelini taksitler halinde ödemeyi talep eden müşterilere, kredi kartına en az 3 eşit taksit yapılacak. İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılabilecek.

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GÜVENCE BEDELİ KARARI

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden, abonelerin tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilecek ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmayacak.

Ayrıca, herhangi bir gerekçeyle abonelik sırasında güvence bedeli alınmamışsa daha sonra aynı adres için yeni sözleşme yapılana kadar bu bedel talep edilemeyecek.


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