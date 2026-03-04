Abu Dabi Limanlar Grubu: Hürmüz’deki trafiğin azalması Halife Limanı’nı etkileyebilir

AD Ports Group'tan yapılan yazılı açıklama, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin azalmasına paralel olarak Halife Limanı'na gelen gemi sayısında da benzer bir düşüş olabileceği belirtildi.

Ancak Halife Limanı'ndaki hizmetlerin tam kapasiteyle ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Küresel denizcilik ağında daha yüksek hacimler bekleniyor

AD Ports Group ayrıca bölgesel gelişmelerin gölgesinde değişen ticaret rotaları nedeniyle çeşitlendirilmiş küresel ağ üzerinden elleçleme hacminin artırılmasını öngördüğünü aktardı.

Açıklamada, grubun, toplam 122 gemiden oluşan filosunun büyük çoğunluğunun Hürmüz Boğazı dışındaki bölgelerde faaliyet gösterdiği belirtilerek Hürmüz'de halihazırda bulunan gemilerin ise Körfez bölgesinde yük taşımacılığı hizmetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin azalmasının ardından denizcilik ve taşımacılık sektörleri üzerindeki etkinin sınırlı olmasının beklendiği ifade edildi.

Grubun, kendi liman ve terminallerinin yanı sıra bu hizmetlerle bağlantılı tüm tesislerin BAE'de tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını duyurmuştu.

Basra Körfezi'ni, Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji piyasaları açısından en kritik sonuç olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmeyle birlikte günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün uluslararası piyasalara ulaşamadığı değerlendiriliyor. Bu durum, bölgedeki ihracatçı ülkeleri hızla alternatif rota arayışına yöneltiyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır