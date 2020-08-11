Acele edin! İŞKUR, yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayınladı...

İŞKUR, Türkiye'nin istihdam politikalarının en önemli yapıcılarından biri olduğu için pandemi sonrasında yeniden önem kazandı. Değişen koşullara göre değişen politikalar uygulayan ve pandeminin sektörlerde yarattığı durgunluğu bitirmeyi amaçlayan İŞKUR, çalışmalarına hız verdi. Bu bağlamda pek çok yeni iş ilanı yayınlandı. Ancak bazı vatandaşlar İŞKUR'daki iş ilanlarını sorgulamakta ve başvurmakta zorluk yaşıyor. Gelin, sizin için araştırdığımız İŞKUR iş ilanı sorgulama ve başvurma işlemlerine göz atalım.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR'daki iş ilanlarını görebilmek için öncelikle İŞKUR'da bir "İş Arayan" kaydı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için İŞKUR'un internet sitesini kullanabilir ya da kimlik kartınızla İŞKUR şubelerine gidebilirsiniz. Kayıt talebinizi ilettikten sonra yetkili birim onaylarsa iş ilanlarını görüntüleyebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz. "İş Arayan" kaydı oluşturmak için şartlar şu şekildedir:
14 yaşını doldurmak
"İş Arayan" kaydı 12 ay boyunca aktiftir. Bu süre sonunda gerekirse yenileyebilirsiniz. İletişim problemi yaşamamak için de bu süre içinde iletişim ve kimlik bilgilerinizi doğru ve güncel tutmanız önemlidir.
İŞKUR'DAKİ İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?
İŞKUR'daki yüzlerce iş ilanı arasından size uygun olanları bulabilmek, işe kabul edilme şansınızı artırdığı için çok önemli. İş ilanları arasında kaybolmak yerine size uyan iş ilanlarını kolayca bulabilmek için ilanları filtrelemelisiniz. Filtreleme işlemi için şu adımları izleyin:
Yazının sonundaki bağlantıya tıklayarak "Açık İş İlanları" sayfasını açın.
"İş Arayan Girişi" seçeneğine tıklayarak sisteme girin.
Ekranda farklı iş kollarından ve farklı şehirlerden yüzlerce iş ilanı göreceksiniz. Kriterlerinize uyan ilanları sorgulamak için filtreleme yapmalısınız.
İş ilanları sayfasının üst kısmında bir arama çubuğu var. Arama çubuğuna mesleğinizi ve taşıdığınız nitelikleri yazın. Ayrıca -eğer varsa- aradığınız iş pozisyonlarını ve şirketleri yazabilirsiniz.
Bu işlemden sonra çıkan ilanların detaylarını görüntülemek için arama çubuğunun alt tarafındaki boşlukları -şehir, öğrenim vb.- doldurabilirsiniz.
İhtiyacınız olan tüm bilgileri doldurduysanız "Ara" butonuna basın.
Başvuru yöntemleri ve başvuru için istenen belgeler işten işe değişebilir. Uygun işlere İŞKUR şubelerine giderek de başvurabilirsiniz ancak süreç uzayacaktır.
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