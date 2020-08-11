Acele edin! İŞKUR, yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayınladı...

İŞKUR, Türkiye'nin istihdam politikalarının en önemli yapıcılarından biri olduğu için pandemi sonrasında yeniden önem kazandı. Değişen koşullara göre değişen politikalar uygulayan ve pandeminin sektörlerde yarattığı durgunluğu bitirmeyi amaçlayan İŞKUR, çalışmalarına hız verdi. Bu bağlamda pek çok yeni iş ilanı yayınlandı. Ancak bazı vatandaşlar İŞKUR'daki iş ilanlarını sorgulamakta ve başvurmakta zorluk yaşıyor. Gelin, sizin için araştırdığımız İŞKUR iş ilanı sorgulama ve başvurma işlemlerine göz atalım.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR'daki iş ilanlarını görebilmek için öncelikle İŞKUR'da bir "İş Arayan" kaydı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için İŞKUR'un internet sitesini kullanabilir ya da kimlik kartınızla İŞKUR şubelerine gidebilirsiniz. Kayıt talebinizi ilettikten sonra yetkili birim onaylarsa iş ilanlarını görüntüleyebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz. "İş Arayan" kaydı oluşturmak için şartlar şu şekildedir:

14 yaşını doldurmak

Kayıt sırasında mutlaka doğru eğitim ve meslek bilgilerini vermek (Yanlış bilgilendirme tespit edilirse kaydınız geçersiz olur)

"İş Arayan" kaydı 12 ay boyunca aktiftir. Bu süre sonunda gerekirse yenileyebilirsiniz. İletişim problemi yaşamamak için de bu süre içinde iletişim ve kimlik bilgilerinizi doğru ve güncel tutmanız önemlidir.