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Acele edin! İŞKUR, yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayınladı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 09:00 | Son Güncelleme

Türkiye'deki işsizliği azaltmayı ve kaliteli istihdamı artırmayı amaçlayan İŞKUR, normalleşme süreciyle beraber yeni iş fırsatları yaratmak için kolları sıvadı. Türkiye'nin her yerinden yüzlerce yeni iş ilanı yayınlayan İŞKUR, iş arayan vatandaşları ve çalışan arayan işverenleri buluşturmak için en uygun yer. Peki bu ilanlar nasıl sorgulanıyor?

Acele edin! İŞKUR, yüksek maaşlı yeni iş ilanları yayınladı...

İŞKUR, Türkiye'nin istihdam politikalarının en önemli yapıcılarından biri olduğu için pandemi sonrasında yeniden önem kazandı. Değişen koşullara göre değişen politikalar uygulayan ve pandeminin sektörlerde yarattığı durgunluğu bitirmeyi amaçlayan İŞKUR, çalışmalarına hız verdi. Bu bağlamda pek çok yeni iş ilanı yayınlandı. Ancak bazı vatandaşlar İŞKUR'daki iş ilanlarını sorgulamakta ve başvurmakta zorluk yaşıyor. Gelin, sizin için araştırdığımız İŞKUR iş ilanı sorgulama ve başvurma işlemlerine göz atalım.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR'daki iş ilanlarını görebilmek için öncelikle İŞKUR'da bir "İş Arayan" kaydı oluşturmanız gerekiyor. Bunun için İŞKUR'un internet sitesini kullanabilir ya da kimlik kartınızla İŞKUR şubelerine gidebilirsiniz. Kayıt talebinizi ilettikten sonra yetkili birim onaylarsa iş ilanlarını görüntüleyebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz. "İş Arayan" kaydı oluşturmak için şartlar şu şekildedir:

  • 14 yaşını doldurmak

  • Kayıt sırasında mutlaka doğru eğitim ve meslek bilgilerini vermek (Yanlış bilgilendirme tespit edilirse kaydınız geçersiz olur)

"İş Arayan" kaydı 12 ay boyunca aktiftir. Bu süre sonunda gerekirse yenileyebilirsiniz. İletişim problemi yaşamamak için de bu süre içinde iletişim ve kimlik bilgilerinizi doğru ve güncel tutmanız önemlidir.

İŞKUR'DAKİ İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR'daki yüzlerce iş ilanı arasından size uygun olanları bulabilmek, işe kabul edilme şansınızı artırdığı için çok önemli. İş ilanları arasında kaybolmak yerine size uyan iş ilanlarını kolayca bulabilmek için ilanları filtrelemelisiniz. Filtreleme işlemi için şu adımları izleyin:

  • Yazının sonundaki bağlantıya tıklayarak "Açık İş İlanları" sayfasını açın.

  • "İş Arayan Girişi" seçeneğine tıklayarak sisteme girin.

  • Ekranda farklı iş kollarından ve farklı şehirlerden yüzlerce iş ilanı göreceksiniz. Kriterlerinize uyan ilanları sorgulamak için filtreleme yapmalısınız.

  • İş ilanları sayfasının üst kısmında bir arama çubuğu var. Arama çubuğuna mesleğinizi ve taşıdığınız nitelikleri yazın. Ayrıca -eğer varsa- aradığınız iş pozisyonlarını ve şirketleri yazabilirsiniz.

  • Bu işlemden sonra çıkan ilanların detaylarını görüntülemek için arama çubuğunun alt tarafındaki boşlukları -şehir, öğrenim vb.- doldurabilirsiniz.

  • İhtiyacınız olan tüm bilgileri doldurduysanız "Ara" butonuna basın.

  • Karşınıza artık size uygun iş ilanları çıkacak. İş ilanlarının detaylarını görüntüleyin ve size uyanlara başvurun.

    • Başvuru yöntemleri ve başvuru için istenen belgeler işten işe değişebilir. Uygun işlere İŞKUR şubelerine giderek de başvurabilirsiniz ancak süreç uzayacaktır.

    İŞKUR güncel iş ilanları sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

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