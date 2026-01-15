FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Açık Açık 29. Bölüm | Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Temmuz’da asgari ücrete ara zam olasılığı yüksek

Açık Açık her hafta yeni bölümleriyle Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu oldu. Aslanoğlu'nun, "Temmuz’da asgari ücrete ara zam olasılığı yüksek." ifadeleri dikkat çekti.

Açık Açık 29. Bölüm | Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Temmuz’da asgari ücrete ara zam olasılığı yüksek
Ufuk Dağ

Finans ve ekonomi konularını farklı bakış açılarıyla ele alan YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 29. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın 29. bölümünde, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Aslanoğlu 2026'daki beklentileri, asgari ücreti, küresel belirsizlikleri ve enflasyon beklentilerini ele alan açıklamalarda bulundu.

AÇIK AÇIK'IN 26. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Program, siyasi ve jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir atmosferle başlayan 2026’nın küresel ekonomi açısından ne anlama geldiğini tartışarak başladı. Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dünyanın bugün ekonomi dışı gelişmeleri —siyaset, jeopolitik, askeri ve diplomatik hamleleri— öngörmekte zorlandığını, bu nedenle küresel dengelerde adeta bir “sıfırlama” sürecinin yaşandığını vurguladı. Daha önce “nasıl olur?” denilen pek çok gelişmenin artık gerçekleştiği bu dönemde, düşen faiz ortamına rağmen küresel belirsizliklerin büyüme üzerindeki baskısı da detaylı bir biçimde ele alındı.

Açık Açık 29. Bölüm | Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Temmuz’da asgari ücrete ara zam olasılığı yüksek 1

ASGARİ ÜCRET

Sohbetin Türkiye ayağında ise, 2026 enflasyon beklentileri ışığında asgari ücret ve gelir dağılımı masaya yatırıldı. Aslanoğlu’na göre yılın daha başında açlık sınırının altında kalan asgari ücret sürdürülebilir değil; yıl ortasında bir düzeltme yapılsa bile yaşanan refah kaybının telafi edilmesi oldukça zor. Tüketim davranışlarında harcanabilir gelirden çok servet etkisinin belirleyici olmaya başlaması, ekonominin sosyal boyutunu daha da kritik hale getiriyor.

Aslanoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Rakamlar zaten kendi kendini söylüyor. Açlık sınırının altında bir rakamla başladık. Bu ortalama ücretlerin de mevcut seviyede hangi refah düzeyi varsa onun altında kalındığını işaret ediyor. Bu önümüzdeki aylarda ücretle geçinenlerin tüketim eğiliminde bir miktar azalma anlamına gelebilir. Talepteki baskı enflasyon anlamında dezenflasyona olumlu hizmet eder. Bir dezenflasyon var ama nereden nereye geliyor onu netleştirmek lazım. Baktığımda sürdürülebilir bir durum gibi gelmiyor bana. Açlık sınırının altında başlayıp devam edecek bir süreç çok uzun süre gidemeyebilir. Bu, Türkiye'nin bu yıl gündeminde de tutulabilecek bir konu gibi geliyor. Biz yeni zamları gördükçe, alım gücü düştükçe gündemde kalacağını düşünüyorum. Asgari ücretli maaşını alınca zamları görmüş olacak zaten. Temmuz gibi bir ara zam olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin 1,5 2 yıl içinde bir seçim yaşama ihtimali var gibi. 1 yıl öncesinden seçim ekonomisini görme ihtimali artıyor. 2026'nin ikinci yarısından itibaren daha genişlemeci bir politikaya girme ihtimalimiz olabilir.

Açık Açık 29. Bölüm | Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Temmuz’da asgari ücrete ara zam olasılığı yüksek 2

ENFLASYON VE FAİZLER

Programın devamında, yıl sonu enflasyon beklentileri ve politika faizinin enflasyonla mücadeledeki rolü sorgulandı. Toplumun enflasyon beklentileriyle mevcut politika seti arasındaki kopukluğun, politika faizini zamanla yalnızca bir “tabela faizi”ne dönüştürme riskini beraberinde getirip getirmediği tartışıldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ...

Bölümün son kısmında ise yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklara odaklanıldı. 2026’da altın ve gümüş gibi emtiaların portföylerdeki yeri, altına yönelik güçlü talebin fiyatlar üzerindeki etkisi ve önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul ile mevduat faizi arasındaki cazibe dengesi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Küresel belirsizlikler, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları ve yatırım tercihleri arasında net bağlar kuran bu bölüm, 2026’ya dair büyük resmi görmek isteyenler için güçlü bir rehber niteliğinde.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hız sınırlarına dikkat: Ehliyete el konulacakHız sınırlarına dikkat: Ehliyete el konulacak
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladıBakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.