Açık Açık 8. Bölüm | Ferhat Yükseltürk: "Vergiler sürekli yukarı gidecek beklentisi oluşturuluyor"

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 8. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone'un öncülüğünde hazırlanan programda Güzem Yılmaz Ertem'in bu bölümdeki konuğu Econs Danışmanlık kurucu ortağı Ferhat Yükseltürk oldu.

"TOPLUMDA KALICI BEKLENTİ YARATTI"

Para politikasının etkili olabilmesi için Merkez Bankası dışındaki aktörlerin de üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Yükseltürk, son dönemde atılan ÖTV ve KDV adımlarını eleştirerek, bu yaklaşımın toplumda vergilerin sürekli artacağı yönünde kalıcı bir beklenti yarattığını söyledi.

Yükseltürk, “Hane halkının elindeki altın birikimi bizi krizden uzak tutan bir faktör” diyerek bireylerin tasarruf alışkanlıklarının makroekonomik dengeler üzerindeki önemine dikkat çekti.

"16’LIK ENFLASYON ORANI RASYONEL DEĞİL"

Orta vadede hedeflenen %16’lık enflasyon oranını rasyonel bulmadığını belirten Yükseltürk, önümüzdeki dönemde vatandaşın tasarruflarını dikkatli yönetmesi gerektiğini vurguladı.

"ALTIN VE GÜMÜŞ ÖNEMLİ SEVİYELERE GİDEBİLİR"

Altın ve gümüş piyasalarında balon olup olmadığını değerlendiren Yükseltürk, "Çok hızlı bir yükseliş oldu. Önemli bir düzeltmeye de girdik. Kısa vadede bir düzeltme riskinin olduğunu düşünüyorum. Altın ve gümüş için bence orta ve uzun vadede çok önemli seviyelere gidileceğini düşünüyorum. En iyi getiri potansiyeline sahip yatırım araçlarından biri olmayı sürdürecekler bence." dedi.

1 YIL BOYUNCA PARA NEREDE DEĞERLENDİRİLMELİ?

"Önümüzdeki 1 yıl boyunca, vatandaş 100 birim parasını nerede değerlendirmeli?" sorusuna da yanıt veren Yükseltürk "Faizin yüzde 30'larda olacağını düşünüyorum bence bu oran da kötü değil. Kur politikamızın kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Enflasyonun altında olan kontrollü bir kur göreceğiz büyük ihtimal seçime kadar. Seçimlerden bir yıl öncesinde belki bir hareketlenme görebiliriz. Şu aşamada bence TL daha mantıklı."