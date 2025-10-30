Açık Açık 9. Bölüm | Kontrolmatik/Aslanhan: Türkiye enflasyonla yaşamaya alışık ama böylesiyle değil

FİNANS

Açık Açık her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri yeni bölümleriyle Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da gündemin nabzını tutuyor. Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu, Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan oldu. Yapay zeka, yenilenebilir enerji, Türkiye'deki enflasyonun etkileri 'Açık Açık' konuşuldu.

Ufuk Dağ

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 9. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın bu bölümünde Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, teknoloji rallisinden yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisine, yenilenebilir enerji yatırımlarından Türkiye’nin küresel teknoloji trendindeki konumuna kadar pek çok önemli konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor.

YAPAY ZEKANIN İŞ DÜNYASINA ETKİSİ

“Aslında yapay zekâ ile birlikte iş gücünden 1 milyar insanın çıkması bekleniyor” diyen Aslanhan, dönüşümün yalnızca teknolojik değil, toplumsal ölçekte de ciddi sonuçlar doğuracağını vurguluyor. Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde potansiyeline rağmen yüksek teknoloji yatırımlarını kendine çekemediğini belirterek, bu durumun hem ekonomik hem de stratejik fırsat kaybı yarattığını ifade ediyor.

"BİR İLK OLACAĞIZ"

Yeniden çift kutuplu hale gelen dünyada Amerika ve Çin arasındaki güç mücadelesine de değinen Aslanhan, yenilenebilir enerji alanında ABD’nin teşvik politikalarının küresel dengeleri değiştirdiğini, ancak Çin’in üretim üstünlüğünü koruduğunu söylüyor. Kontrolmatik’in bu denklemdeki hedeflerini paylaşırken, “Uydu üzerinden sunulan IoT hizmetlerini GSM şirketlerine entegre eden ilk operatör olacağız” diyerek şirketin geleceğe dönük vizyonunu açıklıyor.

"ENFLASYON ORTAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

“Geleneksel hiçbir işe yatırım yapmayacağız” ifadesiyle teknoloji odaklı büyüme stratejisini net biçimde ortaya koyan Aslanhan, Türkiye’deki mevcut enflasyon ortamının sürdürülebilir olmadığını da sözlerine ekliyor.

