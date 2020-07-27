Açık Kapı'dan bayram harçlığı verilecek mi? Merakla beklenen açıklama nihayet yapıldı...

Açık Kapı Sistemi uzun zamandan bu yana faaliyetlerine devam eden bir proje olmasına rağmen insanların önemli bir bölümü sistemin adını ilk defa pandemi döneminde duymuş oldu. Açık Kapı Sistemi, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanacağı bir proje. Salgın sürecinde yapılan başvurular, bu durumu bizzat doğrular nitelikte. Peki Açık Kapı Sistemi olarak nedir? Gelin detaylara bakalım!
Açık Kapı Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuş online bir platformdur. Başvuru ve sonuçlandırma süreçlerinin tamamen elektronik ortam üzerinden organize edilmesi sisteme olan ilginin en önemli sebepleri arasındadır. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak, elinizin altında olan cep telefonunuzdan pek çok konuda yardım talep etmeniz, bilgi almanız, başvuru sonucunuzu şeffaf bir şekilde takip etmeniz mümkün.
Sistem, sosyal yardımlaşma konularını belli bir düzene göre dahil ediyor. Oldukça etkin ve hızlı çözümler yaratmasından dolayı büyük bir beğeni toplayan Açık Kapı'da; gelen her talep tek tek, büyük bir titizlikle değerlendiriliyor. Burada esas amaç, bireylerin valiliklerdeki işlemlerini çok daha pratik bir formda çözmelerini sağlamak. Vatandaşlar Açık Kapı Sistemi'ne giriş yaptıkları zaman valiliklere ilişkin resmi taleplerini kaydedebilir, takip edebilir ve kolayca neticelendirebilir.
Şu anda güncel olarak sistemde 17 ana başlık bulunuyor. Alt başlıklarla beraber toplam konu sayısı 320 civarına yükseliyor. Dilediğiniz konudaki talebinizi Açık Kapı masalarına anında iletebilirsiniz. Açık Kapı Sistemi, 24 saat işleyen aktif bir sistemdir. Dileyenler bilgisayarlarının ya da mobil cihazlarının tarayıcılarından, dileyenler ise doğrudan mobil uygulamalar üzerinden sistemi kullanabilirler.
Açık Kapı Sistemi, pandemi sürecinden önce de İçişleri Bakanlığı, Valilikler ya da e-Devlet uygulamaları üzerinden aktif biçimde işleyen bir sistemdi. Pandemi ile beraber sistem, yüz binlerce insan tarafından kullanılmaya başlandı. Peki Açık Kapı Sistemi'nin temel amaçları nelerdir?
Devlet ve vatandaşlar arasında güven ilişkisini pekiştirmek,
Vatandaş memnuniyetini yükseltmek,
Kronik hale gelen sorunları kolayca çözüme kavuşturmak, yeni politikaları buna göre şekillendirmek,
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber, "Açık Kapı Sistemi'nde bayram harçlık ödemesi yapılacak mı?" sorusu da yoğunluk kazanmaya başladı. Bu soru, İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklama ile yanıt kazanmış oldu. Bakanlık, kendileri dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini ve bu tip bir ödemenin gündemlerinde olmadığını vurguladı.
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