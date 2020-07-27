Açık Kapı'dan bayram harçlığı verilecek mi? Merakla beklenen açıklama nihayet yapıldı...

Açık Kapı Sistemi uzun zamandan bu yana faaliyetlerine devam eden bir proje olmasına rağmen insanların önemli bir bölümü sistemin adını ilk defa pandemi döneminde duymuş oldu. Açık Kapı Sistemi, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanacağı bir proje. Salgın sürecinde yapılan başvurular, bu durumu bizzat doğrular nitelikte. Peki Açık Kapı Sistemi olarak nedir? Gelin detaylara bakalım!

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuş online bir platformdur. Başvuru ve sonuçlandırma süreçlerinin tamamen elektronik ortam üzerinden organize edilmesi sisteme olan ilginin en önemli sebepleri arasındadır. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak, elinizin altında olan cep telefonunuzdan pek çok konuda yardım talep etmeniz, bilgi almanız, başvuru sonucunuzu şeffaf bir şekilde takip etmeniz mümkün.

Sistem, sosyal yardımlaşma konularını belli bir düzene göre dahil ediyor. Oldukça etkin ve hızlı çözümler yaratmasından dolayı büyük bir beğeni toplayan Açık Kapı'da; gelen her talep tek tek, büyük bir titizlikle değerlendiriliyor. Burada esas amaç, bireylerin valiliklerdeki işlemlerini çok daha pratik bir formda çözmelerini sağlamak. Vatandaşlar Açık Kapı Sistemi'ne giriş yaptıkları zaman valiliklere ilişkin resmi taleplerini kaydedebilir, takip edebilir ve kolayca neticelendirebilir.