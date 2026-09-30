Açıklama geldi: Katılımevim ve Birevim devrinde yeni aşama!

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin paylarının bankaya devrine ilişkin süreçte Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı.

Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devrine ilişkin yazılı açıklama da yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 ve 25.09.2026 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamalarını takiben; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30.09.2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir."