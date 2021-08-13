Acil kredi ihtiyacı olana PTT'den büyük destek! O bankayla yaptığı ortaklık sayesinde...

Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, genellikle ihtiyaç kredisi için bankaların yolunu tutuyor. İhtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranları ve talep edilen belgeler bankadan bankaya değişiyor. PTT ise Aktifbank ortaklığında acil nakit talep eden vatandaşlara şartsız ve kefilsiz ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. PTT'nin sunduğu bu hizmetten faydalanmak için yapmanız gerekenleri bu yazımızda açıkladık...

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bulunduğunuz bölgedeki en yakın PTT şubesine uğrayarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. PTT şubelerinde sizden bazı formları doldurmanız isteniyor ve kefil şartı kesinlikle aranmıyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra da ihtiyaç kredisi tutarı hesabınıza yatırılıyor. PTT şubelerinde; %2,59'dan başlayan faiz oranlarıyla, 36 ay vadeyle ve 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesini öğrenmek için TIKLAYINIZ!

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

PTT şubelerinde yapacağınız kredi başvurularında;

Bizzat kendinizin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartınızla başvuru yapmanız,

Aktifbank ile ilgili tüm evrakları doldurulmanız ve imzalamanız,

Aktifbank tarafından belirlenen dosya masrafı, sigorta masrafı vb. tutarları ödemeniz gerekiyor.

İhtiyaç kredilerine ilişkin cayma hakkı işlemleri PTT şubelerinde yapılamıyor. Bu nedenle vatandaşların cayma hakkı taleplerini Aktifbank'a iletmeleri gerekiyor.

PTT EMEKLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaşını PTT üzerinden alan emekliler, şartsız ve kefilsiz emekli kredisine başvurabiliyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, kendilerine en yakın PTT şubesine giderek 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabiliyor. PTT'nin emeklilere sunduğu ihtiyaç kredisinin özelikleri ise şöyle: