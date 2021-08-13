Acil kredi ihtiyacı olana PTT'den büyük destek! O bankayla yaptığı ortaklık sayesinde...

Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, genellikle ihtiyaç kredisi için bankaların yolunu tutuyor. İhtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranları ve talep edilen belgeler bankadan bankaya değişiyor. PTT ise Aktifbank ortaklığında acil nakit talep eden vatandaşlara şartsız ve kefilsiz ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. PTT'nin sunduğu bu hizmetten faydalanmak için yapmanız gerekenleri bu yazımızda açıkladık...
Bulunduğunuz bölgedeki en yakın PTT şubesine uğrayarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. PTT şubelerinde sizden bazı formları doldurmanız isteniyor ve kefil şartı kesinlikle aranmıyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra da ihtiyaç kredisi tutarı hesabınıza yatırılıyor. PTT şubelerinde; %2,59'dan başlayan faiz oranlarıyla, 36 ay vadeyle ve 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesini öğrenmek için TIKLAYINIZ!
PTT şubelerinde yapacağınız kredi başvurularında;
Bizzat kendinizin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartınızla başvuru yapmanız,
Aktifbank ile ilgili tüm evrakları doldurulmanız ve imzalamanız,
İhtiyaç kredilerine ilişkin cayma hakkı işlemleri PTT şubelerinde yapılamıyor. Bu nedenle vatandaşların cayma hakkı taleplerini Aktifbank'a iletmeleri gerekiyor.
Maaşını PTT üzerinden alan emekliler, şartsız ve kefilsiz emekli kredisine başvurabiliyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, kendilerine en yakın PTT şubesine giderek 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabiliyor. PTT'nin emeklilere sunduğu ihtiyaç kredisinin özelikleri ise şöyle:
3 ila 36 ay vadede 1.250 TL – 80.000 TL tutar aralığı için faiz oranı % 2,79 olarak uygulanıyor.
Kullanılan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti ödeniyor.
Kredi için alt limit 1.250 TL iken üst limit 80.000 TL olarak belirleniyor.
Kredi olanağından maaşını PTT'den alan ve yaşı en çok 80 olan emekliler faydalanabiliyor.
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