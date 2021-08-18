Acil paraya ihtiyacı olanlara PTT'den 30 bin TL'ye varan kredi desteği...

Maddi anlamda zorluk yaşayanlar, çoğunlukla ihtiyaç kredisi başvurusu için bankalara gidiyor. İhtiyaç kredisi için aranan şartlar ve talep edilen belgeler bankaya göre değişiyor. Aktif Bank ile ortaklık kuran PTT ise müşterilerine kefil aramadan ihtiyaç kredisi verebiliyor. PTT’nin bu hizmeti hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız bu yazımıza göz atmalısınız...
PTT ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için size en yakın PTT şubesine gitmeniz yeterli. Başvurunuz esnasında sizden kefil istenmiyor ancak bazı formları doldurmanız isteniyor. Başvurunuz uygun bulununca talep ettiğiniz ihtiyaç kredisi tutarı hesabınıza aktarılıyor. Faiz oranları %2,59'dan başlıyor ve 30.000 TL’ye kadar 36 ay vadeyle ihtiyaç kredisi verilebiliyor. Size en yakın PTT şubesi hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ!
PTT şubesine giderek yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda uygulamanız gerekenler şunlar:
PTT, maaşını kendi şubelerinden alan emeklilere özel bir kredi fırsatı sunuyor. Üstelik yapılacak başvurular esnasında şart ve kefil istenmiyor. Fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, PTT şubelerine başvurarak 80.000 TL'ye varan miktarlarda ihtiyaç kredisi alabiliyor. PTT'nin emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde:
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