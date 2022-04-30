Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Pınarhisar ve Çakıllı Çevre yolları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında Pınarhisar'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi. “Pınarhisar ve Çakılı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 71 km'lik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergâh üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık” diyen Erdoğan, “Yaklaşık 7,5 km'lik Pınarhisar ve 3 km'lik Çakıllı Çevreyollarıyla birlikte projenin 22 km2'lik kısmını hizmete vermiş oluyoruz” dedi.

ZAMANDAN TASARRUF

Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edileceğini, karbon emisyon miktarının ise 7 bin tondan fazla azalacağını söyleyen Erdoğan şunları dile getirdi:

“Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Cezaevleri zalimler için hapishane, masumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni kendimizi geliştirmek için bir taş medreseye dönüştürdük. Tayyip Erdoğan'a İBB başkanlığını çok görerek hukuk yoluyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek durumunda kaldı. Pınarhisar çevre yolunun açılışı işte bize hayatımızdaki bu yolları hatırlattı.”



