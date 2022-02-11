FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Süre 35 dakikadan 5 dakikaya indi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Süre 35 dakikadan 5 dakikaya indi

11.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ve sahil yolu, Filyos’a kadar devam edecek. Tünel ve sahil yolu projesi, Zonguldak'tan Kilimli ilçesine olan mesafe 35 dakikadan 5 dakikaya düşürdü

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Süre 35 dakikadan 5 dakikaya indi

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof. Dr. Teoman Duralı’nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesi 5 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle bağlandığı açılış töreni ile hizmete girmişti. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metrelik Uzunkum Tüneli ve 382 metrelik Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü kavşakları bulunuyor.

GÜZERGAH 4,5 KİLOMETRE KISALDI

Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli’yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi. Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı. 40 dakikada geçilen güzergah böylece 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.

047db187-0405-407d-89b6-437ce2a2294d

FİLYOS LİMANI’NA ULAŞIM SAĞLAYACAK

  1. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı’na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tamamlanarak hizmete açılmış oldu. Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yılda toplam 155,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı 4 bin 225 ton azaltılacak.

Üç etap halinde bitirilmesi planlanan projenin ikinci etabı Kilimli-Muslu arasında, üçüncü etabı ise Muslu-Filyos arasında tüneller ve duble yollar şeklinde tamamlanacak. Ayrıca projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşım kolaylaşacak.

aa8b7529-6c03-49b8-92ff-27065134eef2

"FİLYOS ARTIK BİR SANAYİ KENTİ OLACAK"

Uzun yıllar yolun yapılmasının konuşulduğunu anlatan mahalle sakini Yılmaz Pınarcık, Kilimli’ye ulaşmanın daha da kolaylaştığını ifade etti. Kentin çevre yolları, tünellerle rahata kavuştuğunu anlatan Pınarcık şöyle dedi:

"Biz bu mahallenin sakiniyiz. Burada büyük bir yatırım oldu. Buradaki proje 50 yıldır söylenti halindeydi, en sonunda yapıldı. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben merakımdan dört defa gidip geldim. Arkadaşları toplayıp gidip geldik. Çok mutlu olduk. Daha öncesinde Zonguldak şehir içinden Kapuz, İnağzı uzunca bir güzergahı dolaşıp zor gidiyorduk. Trafik yoğunluğu vardı. Şimdi 3-4 dakikada Kilimli ilçemize ulaşıyoruz. Yol bize kolaylık sağladı. Yol Zonguldak halkına, Türkiye’den gelen herkese kolaylık sağladı. Yakıttan, arabadan tasarruf ettik. İnsanın stresinden tasarruf ettik. Çevreye katkısı çok büyük. Hava kirliliği de azalıyor. Eskiden Zonguldak trafik yoğunluğu bakımıdan bunalıyordu. Şimdi çevre yolları ve tünellerle rahata kavuştu. İnşallah Türkiye’de güzel yatırımlar oluyor, devamı sağlanır. Kilimli-Kozlu-İhsaniye tünellerinin açılmasıyla birlikte çok büyük modern bir şehir haline gelir. Bu yol Filyos’a kadar gidecek. Gitmesi lazım. Filyos artık bir sanayi kenti olacak. Zonguldak’a yaklaşması ekonomik, sosyal, siyasi yönden faydası olacaktır. Kilimli’ye gider gibi Filyos’a gitmesi de rahat olacaktır. Rahatlık, konfor her bakımdan Filyos’a gitmek de rahat olacaktır."

SAHİL YOLU HALKIN İLGİSİNİ GÖRÜYOR

Kilimli ilçesinde yaşayan İsmet Güler, açılışın ardından sıklıkla sahil yolunda gezintiye çıktığını anlattı. Yolla birlikte il merkezinin ilçeye daha da yakınlaştığını anlatan Güler, "Yollarımız çok güzel. Kilimli’ye yakışır yolumuz oldu. Yapandan Allah razı olsun. Filyos’a kadar devam edecek. Ama nasıl olacağını bilemiyoruz. Zonguldak’ı göçten kurtarır belki. Her gün geliyorum. Hava alıyorum. Yol çok güzel. Herkesin aracı var. Ben önceki gün gittim. Zonguldak’a 20’den fazla gittiğimiz yolu 4 dakikada gittim. Yakıttan da tasarruf ediyoruz" dedi.

Öte yandan Uzunkum istikametinde dalgaların önlenmesi için tahkimat çalışmaları sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve başladıElektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve başladı
Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacakHükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak
Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Çiftçiye gübre desteği! Yüzde 30 indirim yapıldı

Çiftçiye gübre desteği! Yüzde 30 indirim yapıldı

E-Devlet'te yeni hizmet! Artık e-devlet'ten şikayet edilecek

E-Devlet'te yeni hizmet! Artık e-devlet'ten şikayet edilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.