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Açlık sınırı 10.362 TL, yoksulluk sınırı ise 33.752 TL! Yükseliş bu ay da devam etti: Et, tavuk, balık… Yüzde 5’in üzerinde zamlandı

30.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRK-İŞ Mayıs ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362 TL'ye yükselirken; kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 2,23, son 12 aylık enflasyon ise yüzde 72,18 oranında arttı.

Açlık sınırı 10.362 TL, yoksulluk sınırı ise 33.752 TL! Yükseliş bu ay da devam etti: Et, tavuk, balık… Yüzde 5’in üzerinde zamlandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Mayıs 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362,01 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 13 bin 439,41 TL’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,23 olurken on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 72,18 oldu.

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GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Bir ayda balık yüzde 5, tavuk yüzde 6 zamlandı. Kuru fasulyede yüzde 13, kırmızı mercimekte yüzde 9 fiyat artışı görüldü. Kuzu eti ve yeşil mercimek fiyatları hafif seviyede arttı. Dana eti ortalama fiyatları yüzde 13, yumurta fiyatları yüzde 15, nohut yüzde 3 geriledi. Yağlı tohumların fiyatı bu ay sabit kaldı.

Ekmek ve tahıllar grubunda; bir ayda pirinç yüzde 7, un yüzde 13 zamlandı. Bulgur fiyatı yüzde 12 düştü. Makarna ve ekmek fiyatı aynı kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
açlık ve yoksulluk sınırı

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