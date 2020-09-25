FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 TL oldu

Açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 TL oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2020 13:41 | Son Güncelleme

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 448 lira oldu.

Açlık sınırı 2 bin 448, yoksulluk sınırı 7 bin 973 TL oldu

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırması eylül ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, yaş sebze-meyve fiyatlarına bağlı olarak mutfak harcamasında görülen gerileme eylül ayında da devam etti.

Eylül ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 447 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 973 lira 02 kuruş oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 2 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı, yılın ilk 8 ayı itibarıyla önceki yıl sonuna göre 285 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 928 lira artış gösterdi. Son bir yıl itibarıyla bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 385 lira, toplam hane halkı harcaması için 1248 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,68 oranında artış gösterdi. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 13,18 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 18,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,45 olarak hesaplandı.

SEBZE-MEYVE ORTALAMA FİYATLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLMADI

Araştırmaya göre süt, yoğurt, peynir grubunda nispi fiyat istikrarı sürüyor. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, et ve sakatat ile tavuk fiyatı değişmedi. Balık fiyatları ise yüksek fiyattan mevsime giriş yaptı. Yumurta fiyatı da zamlandı. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya ve benzeri) fiyatlarında geçen aya göre bir değişiklik olmadı.

Yaş sebze-meyvedeki fiyat gerilemesi bu ay da mutfak harcamasını rahatlatan temel faktör oldu. Geçen ay gerileyerek 6,59 lira olarak hesaplanan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, bu ay 6,57 liraya geriledi. Eylül'de hem sebzenin hem de meyvenin ortalama kilogram fiyatı arttı. Sebze ortalama kilogram fiyatı 5,94 lira olarak hesaplanırken (geçen ay 5,88 lira), önceki ay 7,54 lira olan meyve ortalama fiyatı bu ay 7,59 lira oldu.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, eylülde ekmeğe yüzde 20 oranında zam yapılarak yüzde bir oranında bir artış meydana geldi.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden, tereyağı ve margarinin fiyatı değişmedi. Zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı arttı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin fiyatı bu ay aynı kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği ve benzeri) ürünlerinde ufak tutarda fiyat ayarlaması yapıldı. Baharat ürünleri (kimyon, nane, karabiber ve benzeri) ile çay ve ıhlamur değişmedi. Bal fiyatı artarken reçel, pekmez, şeker, tuz ve salça fiyatı aynı kaldı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bakan Selçuk duyurdu! 1 Ekim'de başlıyorBakan Selçuk duyurdu! 1 Ekim'de başlıyor
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte fiyatlarda durumAltın haftayı nasıl kapattı? İşte fiyatlarda durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
BDDK'dan yeni swap kararı
BDDK'dan yeni swap kararı
İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Kredi kartları ve banka kartlarında değişiklik!
Kredi kartları ve banka kartlarında değişiklik!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekmek kapıları oldu! 1 liraya HES kodu alıyorlar
Ekmek kapıları oldu! 1 liraya HES kodu alıyorlar
Bakan Selçuk'tan SGK-TEB ilaç alım protokolü ile ilgili açıklama
Bakan Selçuk duyurdu! 1 Ekim'de başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi kartları ve banka kartlarında değişiklik!
Kredi kartları ve banka kartlarında değişiklik!
2020 Samsung Galaxy S20 FE'nin öne çıkan özellikleri
Neden Samsung Galaxy S20 FE?
Kredi faizleri yükseldi ikinci el araç satışı durdu
İkinci el araç fiyatları düşecek mi?
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.