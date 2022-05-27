Açlık ve yoksulluk sınırı 20 bin liraya dayandı! Gıda enflasyonu ise yüzde 100'ü aştı

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu yıllık bazda Mayıs'ta yüzde 107 olarak kaydedildi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13,04 oranında gerçekleşti. Beş aylık değişim oranı yüzde 46,85 oranında oldu.

Araştırmasının 2022 Mayıs ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı diğer deyişle açlık sınırı 6.017,85 TL’ye çıktı.

Yoksulluk sınırı olarak bilinen gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 19.602,14 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 7.836,46 TL’ye yükseldi.



