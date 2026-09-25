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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Bakan Gürlek duyurdu: 'Mal varlıklarına el konuldu'

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan fon soruşturmasıyla ilgili detayları paylaştı. Gürlek, "Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur." dedi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Bakan Gürlek duyurdu: 'Mal varlıklarına el konuldu'
Cansu Çamcı

Fon soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 45'inin tutuklandığını ve 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir.

"BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ MAL VARLIKLARI DONDURULMUŞTUR"

Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Bakan Gürlek duyurdu: Mal varlıklarına el konuldu 1

Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.

Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Akın Gürlek
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