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Adalet Bakanlığı duyurdu! Yeni bir dönem başlıyor... ATM kullanırken artık herkes bunlara dikkat etmek zorunda: Uymayanlara para cezası kapıda

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 13:15
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Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında banka ve finans kuruluşlarının yetkilerini genişletirken, mobil operatörlere de yeni yükümlülükler getirecek düzenlemeler hazırlıyor. Bilişim suçları, dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla ceza adalet sisteminde değişiklikler yapılacak.

Adalet Bakanlığı duyurdu! Yeni bir dönem başlıyor... ATM kullanırken artık herkes bunlara dikkat etmek zorunda: Uymayanlara para cezası kapıda

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla banka ve finans kuruluşları ile telefon aboneliklerinde yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

banka1

Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak.

mobil banka

Düzenlemelere göre, yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde; yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

ATM GÜVENLİK KAMERALARINCA YÜZ GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDİLEMEYENLER İŞLEM YAPAMAYACAK

mevduat

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

banka

Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

GÜNCELLENMEYEN HATLAR İLETİŞİME KAPATILACAK

Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan düzenlemeler kapsamında, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

operator

TÜRK VATANDAŞLARININ EN FAZLA 3 YABANCILARIN İSE EN FAZLA 1 HATTI OLABİLECEK

Türk vatandaşlarının en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

200 tl

Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde, cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlerine idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
bilişim suçları Ceza Operatör Bankacılık Adalet Bakanlığı ATM idari para cezası
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