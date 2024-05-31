FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Adam soruyor gidiyor' Yaz geç gelince satışlar düştü! 'Satılmıyor, yapacak bir şey yok'

'Adam soruyor gidiyor' Yaz geç gelince satışlar düştü! 'Satılmıyor, yapacak bir şey yok'

31.05.2024 17:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, sebze fidesi satışlarını olumsuz etkiledi. Sebze fidesi satan Tahir Uzun "Havalar soğuk gitti ve ekonomik nedenlerden ötürü insanlarda para yok. Adam soruyor gidiyor" derken "Vatandaşlar bir fidenin parası 7,5 lira olunca almak istemiyor. Satılmıyor, yapacak bir şey yok" dedi.

'Adam soruyor gidiyor' Yaz geç gelince satışlar düştü! 'Satılmıyor, yapacak bir şey yok'

Mayıs ayında yağan karın ardından Rize’de dün dolu yağışı meydana geldi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği şehirde sebze fidesi üreticileri olumsuz etkilendi. Birçok üretici bahçesine ikinci kez fide ekimi yaparken, fide satışları da geçtiğimiz yıllara göre düştü. Geçtiğimiz yıl 4 milyonun üzerinde sebze fidesi sattığını belirten Tahir Uzun, bu yıl sayının soğuk hava ve ekonomik şartlar nedeniyle 700 binlere kadar düştüğünü söyledi.

2af3e08b-f6ad-4716-8dde-01f528b19857

"SATILMIYOR, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Uzun, "4 milyon fide satıyordum, şu anda 650-700 bin arasında satıyorum. Havalar soğuk gitti ve ekonomik nedenlerden ötürü insanlarda para yok. Adam soruyor gidiyor. 7,5 liraya fide satıyoruz. Esas fiyatı 12,5 liradır. Fide siparişini birinci ayda vermiştik. Ben şu anda bazı fideleri almaya gerek duymadım. Çünkü nakliyeye de 50-60 bin TL vereceğim. Bizi bayağı sarstı. Vatandaşlar bir fidenin parası 7,5 lira olunca almak istemiyor. Balkona veya saksıya dikeceğim diyorlar. Satılmıyor, yapacak bir şey yok” dedi. (İHA)

39f45645-4f61-405e-bc8a-7085cafa9fa7

a3e8951c-c8f5-4c98-aaf1-778833b13116

a5017e14-e927-4ea5-bd15-d038d0b793ce

dc22912e-3abf-430e-a1cf-59b4a015d5ed
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memuru emeklisi hepsi bu veriyi bekliyor! Zammı etkileyecek 5 aylık enflasyon farkında geri sayım! Beklentiler belli olduMemuru emeklisi hepsi bu veriyi bekliyor! Zammı etkileyecek 5 aylık enflasyon farkında geri sayım! Beklentiler belli oldu
Rüzgar terse döndü! Türk lirasında 33 ay sonra ilk! Rüzgar terse döndü! Türk lirasında 33 ay sonra ilk!
Merkez Bankası'ndan ilk!Merkez Bankası'ndan ilk!
Anahtar Kelimeler:
Rize Sebze
En Çok Okunan Haberler
FETÖ çiftliğinden kameraya o anlar da yansıdı! 'Mezarlık' detayı

FETÖ çiftliğinden kameraya o anlar da yansıdı! 'Mezarlık' detayı

Rüzgar terse döndü! Türk lirasında 33 ay sonra ilk!

Rüzgar terse döndü! Türk lirasında 33 ay sonra ilk!

"Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu: Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

"Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu: Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

Memuru emeklisi hepsi bu veriyi bekliyor! Zammı etkileyecek 5 aylık enflasyon farkında geri sayım! Beklentiler belli oldu

Memuru emeklisi hepsi bu veriyi bekliyor! Zammı etkileyecek 5 aylık enflasyon farkında geri sayım! Beklentiler belli oldu

Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Uzman isim, 'Fırsat geldi' dedi: 3 bin lira konuşuluyordu ama bu rakam ilk kez ortaya çıktı

Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Uzman isim, 'Fırsat geldi' dedi: 3 bin lira konuşuluyordu ama bu rakam ilk kez ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.