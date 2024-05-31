'Adam soruyor gidiyor' Yaz geç gelince satışlar düştü! 'Satılmıyor, yapacak bir şey yok'

Mayıs ayında yağan karın ardından Rize’de dün dolu yağışı meydana geldi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği şehirde sebze fidesi üreticileri olumsuz etkilendi. Birçok üretici bahçesine ikinci kez fide ekimi yaparken, fide satışları da geçtiğimiz yıllara göre düştü. Geçtiğimiz yıl 4 milyonun üzerinde sebze fidesi sattığını belirten Tahir Uzun, bu yıl sayının soğuk hava ve ekonomik şartlar nedeniyle 700 binlere kadar düştüğünü söyledi.

"SATILMIYOR, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Uzun, "4 milyon fide satıyordum, şu anda 650-700 bin arasında satıyorum. Havalar soğuk gitti ve ekonomik nedenlerden ötürü insanlarda para yok. Adam soruyor gidiyor. 7,5 liraya fide satıyoruz. Esas fiyatı 12,5 liradır. Fide siparişini birinci ayda vermiştik. Ben şu anda bazı fideleri almaya gerek duymadım. Çünkü nakliyeye de 50-60 bin TL vereceğim. Bizi bayağı sarstı. Vatandaşlar bir fidenin parası 7,5 lira olunca almak istemiyor. Balkona veya saksıya dikeceğim diyorlar. Satılmıyor, yapacak bir şey yok” dedi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





