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Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

29.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında yüksek kalitede petrol bulunmuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunan petrolün rezerv değerini yaklaşık 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Tarla sahibi Orhan Buhur'dan bulunan petrolle ilgili ilk açıklama geldi. Buhur, 'Petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun' dedi.

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

Adana’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol yaklaşık 1 milyar dolarlık rezerv bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce ‘Petrol yok’ diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşamıştı. Öte yandan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’nin Türkiye’nin cari açığının yüzde 25’ini tek başına karşılayacağını söylerken, tarla sahibi Orhan Buhur, “Petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun” dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 'DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.

Petrolün bulunduğu sahayı Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve tarla sahibi Orhan Buhur ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi aldı.

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“CEYHAN’IN ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 1998 depremi sonrasında da ilçede petrolün bulunduğunu ancak çalışmaların yarım kaldığını söyledi. Erdem, “1998 depremi sonrasında Ceyhan ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde petrol çıktı diye gerekli araştırmalar yapıldı. Fakat daha sonra kuyular kapatıldı. Şimdi ise tekrar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın çalışması var. Ceyhan, 2007 yılında Enerji İhtisas Bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız geldi ve geçen aylarda petrokimya tesisinin temeli atıldı. Ceyhan’ın Türkiye’de ve uluslararası arenada önemi çok büyük” diye konuştu.

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“TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIĞINA YÜZDE 25 KATKI”

Ceyhan’ın Enerji İhtisas Bölgesi’yle birlikte Türkiye’nin cari açığına yüzde 25 katkı sunacağını aktaran Erdem, “Burada petrolün bulunması da ekonomik anlamda çok etkileri olacak. En azından işsizliğimizi önleyecek. Ceyhan, inanıyorum ki il olacaktır. Enerji İhtisas Bölgesi olması sebebiyle de Ceyhan’ın il olacağını düşünüyorum. 1998 yılında kuyular rezervi düşük diye kapatıldı ve şu an inanıyorum ki Ceyhan’da petrol çıkacak” ifadelerini kullandı.

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“VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Tarla sahibi Orhan Buhur ise, “Bu araziyi 70-80 yıldır işliyoruz. 1998 yılında tarlamızı sularken suyun siyah geldiğini gördük. Daha sonra analiz yaptırdık ve petrol olduğu anlaşıldı. Daha sonra bazı çalışmalarımız oldu. Firmalar geldi ama kuyuyu tamamlayamadılar. Şimdi ise Türkiye Petrolleri geldi ve suyu petrolden arındırdı. Bu bizde bir sevinç oluşturdu. Vatandaşa, ülkemize hayırlı olsun. Bütün yollarımız yapıldı şu anda. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Petrolün ekonomik değerini bilemem ama çok mutluyuz” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Recep Tayyip Erdoğan
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