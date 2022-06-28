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Adana'dan petrol müjdesi gelmişti! Rezervin değeri belli oldu

28.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletilmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunan petrolün rezerv değerini açıkladı.

Adana'dan petrol müjdesi gelmişti! Rezervin değeri belli oldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan petolün değeri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Adana’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce ‘Petrol yok’ diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşamıştı.

"DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR"

Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 37 BİN VARİLDEN 60 BİN VARİLE YÜKSELTMEYİ BAŞARDIK"

Türkiye’deki maden zenginlikleri konusunda atılan adımların kararlılıkla ve hız kazanarak devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye kimi ülkeler gibi kendine yetecek ve büyük gelir elde etmesini sağlayacak enerji kaynaklarına ne yazık ki sahip değildir. Bir yandan elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yerli ve yenilenebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Karadeniz Gazı 540 milyar metreküplük rezerv miktarının ve 100 milyonlarca dolarlık ekonomik değerinin ötesinde ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur.

Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisi ile hem Karadeniz’deki hem de Akdeniz’deki faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Yerin altında ve üstünde ne varsa azlığına çokluğuna bakmadan, milletimizin emrine vermek istiyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurtiçi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardı.

VANA AKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi.

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BAŞKA KUYULAR DA AÇILDI

Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar son hızla devam ederken ‘Mud-Pit’ havuzunun da kurulduğu görüldü.

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YABANCI ARAŞTIRMACILAR PETROL YOK DİYEREK KAPATTI

Öte yandan 1960’lı yıllarda yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptığı ve ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı öğrenildi. 1998 Ceyhan Depremi’nden sonra ise yine sahada araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine ‘Burada petrol yok’ denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü.

Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi. ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.

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KÖYLÜLER MUTLU

İhlas Haber Ajansı’nın dron ile görüntülediği alanlarda çalışmanın devam ettiği görülürken doğduğundan bu yana köyde yaşayan 66 yaşındaki İsa Sezgin, “Mısır sulaması yapılırken 1998 yılında suyun içerisinde siyah bir maddenin çıktığı ve bununda mısırı bozduğu görüldü. Bunun üzerine tarla sahibi maddeyi götürüyor ve petrol olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 2 kuyudan verim alınıyor. Buradan günlük 2-3 tanker petrol gidiyor. Bu memleket için çok olumlu bir şey. Buradan petrolün çıkması faydalı olur” diye konuştu.

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Adana
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