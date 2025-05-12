FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Adana kebap nereden nereye geldi... Fiyatı 5 yılda yüzde 1366 arttı

Yükselen kırmızı et fiyatları kebap enflasyonuna da etki etti. 5 yılda bir porsiyon Adana kebabın fiyatının yüzde 1366 arttığı görüldü.

Adana kebap nereden nereye geldi... Fiyatı 5 yılda yüzde 1366 arttı
Hande Dağ

Gıda fiyatlarındaki artış restoranların menülerindeki rakamların da sürekli değişmesine yol açıyor. Çoğu kişi değinen fiyatlara yetişmekte zorlanırken yıllar içerisindeki artışlarla beraber kebap enflasyonu da ortaya çıktı.

aaf57cad2ef40b74c77243288fa6055d

ADANA KEBAPTA 5 YILDA YÜZDE 1366 ZAM

Sözcü'de yer alan habere göre; turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Antalya Kaş'taki bir restoranda 5 sene önce bir porsiyon Adana kebap fiyatının 30 TL olduğu, bugün ise 440 TL'ye çıktığı belirtildi. Dolayısıyla 5 yılda yüzde 1366 zamlandığı görüldü. 2020'ye ait paylaşılan menüde karışık kebap 56 TL, tavuk şiş 28 TL fiyatla satılırken dürüm fiyatı da 18 TL olarak belirtildi. 2025'te ise aynı restorandaki dürüm fiyatının yüzde 1566'lık artışla 300 TL'ye geldiği aktarıldı.

kk

3 YIL ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 252 ARTIŞ

Fiyatlar yıllar içerisinde zamlanarak arttı. Söz konusu restoranda 2022'de paylaşılan menüde Adana kebap fiyatının 125 TL olduğunun görüldüğü, 3 sene öncesine göre ise fiyatların yüzde 252 artmış olduğu belirtildi.

haber_2017_08_KEBAP

LAHMACUN 40 TL'DEN 140 TL'YE...

2022'de 40 TL olan bir lahmacun ise 2025'e gelindiğinde yüzde 225 zamlanarak 140 TL’ye çıktı. 2022'de 80 TL olan Adana dürüm fiyatı yüzde 275 zamla 2025'de 300 TL’den satılmaya başlandı. 2020'de ortalama 80 TL olan dana kuşbaşı fiyatı yüzde 800’ün üzerine çıkan zamla bugün ortalama 750 TL’den satıldığı kaydedildi. 2020'de 64 TL olan ortalama dana kıyma fiyatının da yüzde 820’lik zam ile bugün 589 TL’den satışa sunulduğu aktarıldı.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa haftaya yükselişle başladı!Borsa haftaya yükselişle başladı!
Altında düşüş! Gram altın... 'Güvenli liman varlıklardan riskli varlıklara'Altında düşüş! Gram altın... 'Güvenli liman varlıklardan riskli varlıklara'

Anahtar Kelimeler:
kebap fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü 47 yıl sonra resmen kendini feshetti

Terör örgütü 47 yıl sonra resmen kendini feshetti

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Sosyal medyada gündem oldu! Tuvalet ücreti 100 TL... Yorum yağdı

Sosyal medyada gündem oldu! Tuvalet ücreti 100 TL... Yorum yağdı

Trump 'ülke tarihindeki en önemli kararname' diyerek duyurdu

Trump 'ülke tarihindeki en önemli kararname' diyerek duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu!

Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu!

Nereden nereye geldi... Fiyatı yüzde 1366 arttı

Nereden nereye geldi... Fiyatı yüzde 1366 arttı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.