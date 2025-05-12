Adana kebap nereden nereye geldi... Fiyatı 5 yılda yüzde 1366 arttı

Gıda fiyatlarındaki artış restoranların menülerindeki rakamların da sürekli değişmesine yol açıyor. Çoğu kişi değinen fiyatlara yetişmekte zorlanırken yıllar içerisindeki artışlarla beraber kebap enflasyonu da ortaya çıktı.

ADANA KEBAPTA 5 YILDA YÜZDE 1366 ZAM

Sözcü'de yer alan habere göre; turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Antalya Kaş'taki bir restoranda 5 sene önce bir porsiyon Adana kebap fiyatının 30 TL olduğu, bugün ise 440 TL'ye çıktığı belirtildi. Dolayısıyla 5 yılda yüzde 1366 zamlandığı görüldü. 2020'ye ait paylaşılan menüde karışık kebap 56 TL, tavuk şiş 28 TL fiyatla satılırken dürüm fiyatı da 18 TL olarak belirtildi. 2025'te ise aynı restorandaki dürüm fiyatının yüzde 1566'lık artışla 300 TL'ye geldiği aktarıldı.

3 YIL ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 252 ARTIŞ

Fiyatlar yıllar içerisinde zamlanarak arttı. Söz konusu restoranda 2022'de paylaşılan menüde Adana kebap fiyatının 125 TL olduğunun görüldüğü, 3 sene öncesine göre ise fiyatların yüzde 252 artmış olduğu belirtildi.

LAHMACUN 40 TL'DEN 140 TL'YE...

2022'de 40 TL olan bir lahmacun ise 2025'e gelindiğinde yüzde 225 zamlanarak 140 TL’ye çıktı. 2022'de 80 TL olan Adana dürüm fiyatı yüzde 275 zamla 2025'de 300 TL’den satılmaya başlandı. 2020'de ortalama 80 TL olan dana kuşbaşı fiyatı yüzde 800’ün üzerine çıkan zamla bugün ortalama 750 TL’den satıldığı kaydedildi. 2020'de 64 TL olan ortalama dana kıyma fiyatının da yüzde 820’lik zam ile bugün 589 TL’den satışa sunulduğu aktarıldı.