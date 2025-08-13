FİNANS

Adana'nın ihracatını kimya sektörü sırtladı

Adana'nın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 1 milyar 735 milyon 594 bin dolara ulaşan ihracatında kimya sektörü ilk sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre, Adana'dan temmuzda yapılan dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 artarak 275 milyon 199 bin dolara yükseldi.

Kentte temmuzda 78 milyon 289 bin dolarlık ihracata ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, önceki aylarda olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 41 milyon 111 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 31 milyon 375 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Adana'nın ocak-temmuz dönemindeki ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 1 milyar 735 milyon 594 bin dolara ulaştı.

Kimya sektörü, kentin 7 aylık ihracatına sunduğu 369 milyon 488 bin dolarlık katkıyla liderliğini korudu, tekstil 286 milyon 64 bin dolarlık dış satımla ikinci, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ise 207 milyon 164 bin dolarlık satışla üçüncü sırada yer aldı.

Kentten ocak-temmuz döneminde en çok ürün gönderilen ülkeler 130 milyon 222 bin dolarla Irak, 111 milyon 765 bin dolarla İtalya ve 108 milyon 102 bin dolarla Almanya oldu.

Temmuzda ise en çok ihracat 22 milyon 775 bin dolarla İtalya'ya yapıldı.

KİMYA VE ENERJİDE CEYHAN-YUMURTALIK BÖLGESİ KİLİT ROL ÜSTLENİYOR

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, AA muhabirine, kentin ihracatta başarılı artış yakaladığını söyledi.

Kentin, Türkiye'nin kimya merkezi haline geleceğini dile getiren Kıvanç, "Ocak-temmuz döneminde Adana'nın kimya ihracatı yaklaşık 370 milyon dolar oldu. Yıl sonunda 650-700 milyon dolar civarına ulaşır diye ümit ediyoruz." dedi.

Kıvanç, Adana'nın kimya ve enerji temelli büyümesinde Ceyhan-Yumurtalık bölgesinin kilit rol üstlendiğini ifade ederek, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi dev yatırımların hayata geçirildiğini anımsattı.

Ana Konteyner Limanı'nın da bu bölgede inşa edildiğini vurgulayan Kıvanç, şöyle konuştu:

"Planlanan yatırımlar gerçekleştiğinde Ceyhan-Yumurtalık bölgesi Gebze'den sonra Türkiye'nin ikinci körfezi ve Marmara'ya alternatif en önemli yatırım alanı olacak. Burada iklim güzel, sanayi altyapısı var, enerji ve ulaşımda sıkıntı yok. Buraları sanayicimizin emrine yavaş yavaş da açıyoruz. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci bölümünü bitirdik, ikinci bölüme geçtik. Oradan da sanayicilere yer tahsis edebiliyoruz. Burası sadece Türkiye'nin değil Akdeniz Çanağı'nın kimya ve enerji merkezi olacak. Bunun sonucunda da Adana ve bölgesinde kimya kümelenmesi olacak."

Adana'daki gelişimin yalnızca sanayiyle sınırlı olmadığını belirten Kıvanç, Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Kimya Vadisi ile akademi ve sanayi işbirliğini güçlendirdiklerini belirtti.

Kıvanç, vadideki merkezde tersine mühendislik yöntemiyle ithal kimyasal ürünlerin çözümlendiğini ve yerli üretim için sanayicilere teknik destek verildiğini sözlerine ekledi.

