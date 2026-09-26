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MHP’den fon soruşturması mesajı: 'Daha önemli gelişmeler olacak'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, devam eden fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Devlet gereğini yapıyor, en ince detayına kadar takip ediyor” diyen Büyükataman, “Bu son konuda, zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak” ifadelerini kullandı.

MHP’den fon soruşturması mesajı: 'Daha önemli gelişmeler olacak'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İznik ilçesindeki DSİ Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde, MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından istişare kampının kapanışında düzenlenen basın toplantısında, MHP'nin kurulduğu günden beri milletin menfaatleri için sarsılmaz bir Türkiye sevdasıyla çalıştığını, ülkenin çıkarlarını muhafaza etmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Türkiye'yi bölme, parçalama, istikrarsızlık bataklığına sürükleme planlarının her zaman MHP'nin milli duruşuna takıldığını belirten Büyükataman, "MHP, Türk milletinin hak ettiği refaha kavuşması için çalışmış, her türlü ekonomik ve toplumsal meselede yapıcı bir rol üstlenmiştir" diye konuştu.

MHP’den fon soruşturması mesajı: Daha önemli gelişmeler olacak 1

"ŞAHİT OLACAĞIMIZ DAHA ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK"

Fon soruşturmasına ilişkin Büyükataman, şunları kaydetti:

-Devlet gereğini yapıyor. Devlet, bekler, takip eder, bütün meselelerin kimsenin kuşkusu olmasın, en ince detayına kadar takipçisi olur.

-Günü geldiğinde de yapılan usulsüzlükler, haksızlıklar, kamu vicdanını rahatsız eden birtakım hususlar hakkında gerekli adımları atarak, sorumluluğunu yerine getirir. Bu son konuda, zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye MHP
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