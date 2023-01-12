Adana TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Adana Sarıçam Yumurtalık TOKİ kura sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2+1,3+1 kazananlar isim listesi

Adana TOKİ kura çekilişleri bugün Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında hayata geçirilecek olan 1.100 konut sahibini bulacak. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana Sarıçam Yumurtalık TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Adana TOKİ projesi kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

