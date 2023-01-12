Adana TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Adana Sarıçam Yumurtalık TOKİ kura sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2+1,3+1 kazananlar isim listesi

Adana TOKİ kura çekilişleri bugün Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında hayata geçirilecek olan 1.100 konut sahibini bulacak. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana Sarıçam Yumurtalık TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...
Adana TOKİ projesi kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.
10-13 Ocak 2023: Adana
13-14 Ocak 2023: Eskişehir
14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin
15 Ocak 2023: Bilecik
16-17 Ocak 2023: Sakarya
18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli
18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya
22 Ocak 2023: Yalova
23-24 Ocak 2023: Isparta