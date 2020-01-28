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Adana ve Osmaniye'de geçen yıl 140 bin 796 ton yer fıstığı üretildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: - "Bu sene hem Antep fıstığının hem de fındığın fiyatının yüksek olması, çeşitli sektörlerde yer fıstığı kullanımını artırıyor"

İBRAHİM ERİKAN - Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Adana ve Osmaniye'de geçen yıl rekolte, önceki yıla göre yaklaşık yüzde azalarak 140 bin 796 ton oldu.

Kuru yemiş sektörünün başta gelen ürünleri arasında yer alan yer fıstığı, Çukurova'nın iki kenti Adana ve Osmaniye'deki çiftçilerin önemli gelir kaynağı arasında bulunuyor.

Türkiye yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'da gerçekleştiriliyor. Osmaniye ise yer fıstığı işleme ve ticaretinde öne çıkıyor. Kentte yaklaşık 350 tesiste yer fıstığı ve ürünleri işleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer fıstığının bölge çiftçisinin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını söyledi.

Geçmişte Osmaniye'nin üretim rakamlarının çok daha yüksek olduğunu belirten Doğan, "Adana'nın üretimi son yıllarda yüzde 60'lara kadar çıktı. Bu sene hem Antep fıstığının hem de fındığın fiyatının yüksek olması, çeşitli sektörlerde yer fıstığı kullanımını artırıyor. Yer fıstığına bu yönelme de çiftçimizi memnun ediyor. Zaten yer fıstığının kullanım alanı da geniş. Kuru yemiş dışında yağı, ezmesi yapılıyor, çok çeşitli sektörlerde kullanılıyor." dedi.

Doğan, bölgede fıstık üretiminin gelecek yıllarda artmasını beklediklerini kaydetti.

En çok yer fıstığının üretildiği Adana'da 2018'de 98 bin 834 ton olan rekolte geçen yıl 90 bin 424 ton oldu, Osmaniye'de ise bir önceki yıl 47 bin 633 tonluk üretim, geçen yıl 50 bin 372 tona yükseldi.

Adana ve Osmaniye'de geçen yıl rekolte, önceki yıla göre yaklaşık yüzde azalarak toplamda 140 bin 796 ton oldu.

Son 5 yılda Adana'da 474 bin 592 ton, Osmaniye'de de 238 bin 729 ton yer fıstığı üretimi gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana, Osmaniye, üretim, yer fıstığı,

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