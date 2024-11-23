Aday Havuz Sistemi ile İŞKUR iş arayan ve işvereni buluşturuyor! Bakan Işıkhan: 'İstihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların buluşturulduğunu bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 23 Eylül'den bugüne kadar 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığı sistemde, bunun sonucunda işverenler tarafından 50 bine yakın iş arayan vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan'ın paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler, "makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, muhasebeci ve kasiyer" olarak sıralanıyor.

Işıkhan'ın tam paylaşımı şu şekilde:



"Aday Havuz Sistemimiz sayesinde işverenler ile İŞKUR’a kayıtlı iş arayan vatandaşlarımızı buluşturuyoruz.

23 Eylül’den bugüne; 50 bine yakın iş arayan vatandaşımıza işverenler tarafından ulaşıldı. Sistem üzerinden 34 bin 736 sorgulama yapıldı.

Yenilikçi uygulamalar ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

İşverenler, İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi aracılığıyla 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı"



AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır