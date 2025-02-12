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Adidas son dönemin en çok tutulan "SAMBA" model ayakkabısında domuz derisi kullanmış! Rekabet Kurumu 550 bin TL ceza verdi

12.02.2025 11:03
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Dünyanın en büyük ayakkabı üreticilerinden biri olan Adidas, Türkiye'de Samba kriziyle karşı karşıya kaldı. Özellikle son dönemde tüketiciler tarafından çokça tercih edilen Samba OG model ayakkabıların ürün bileşiminde domuz derisi kullanıldığı tespit edildi. Rekabet Kurumu, cezayı kesti.

Adidas son dönemin en çok tutulan "SAMBA" model ayakkabısında domuz derisi kullanmış! Rekabet Kurumu 550 bin TL ceza verdi

Rekabet Kurumu, domuz derisi kullanıldığının ürünün satış sayfasında yazmaması üzerine soruşturma başlattı. Adidas'ın ürün tanıtımında söz konusu bileşen için "doğal deri" ifadesini kullandığı tespit edildi.

SAMBA MODELİNDE DOMUZ DERİSİ KULLANILMIŞ

Kurul tarafından yapılan incelemede Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği konusunda reklamı yapılan malın toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması durumunda bu durumun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği anlatıldı.

Reklam Kurulu, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Adidas'tan savunma istedi. Fakat Adidas, söz konusu iddialar sonrası herhangi bir yanıt vermedi.

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ADIDAS'A 550 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ!

Kurul da şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğini değerlendirdi. Firmanın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırı tanıtımlarda bulunduğunu kararlaştıran Reklam Kurulu, firmaya 550 bin 59 lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verdi.

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Adidas
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