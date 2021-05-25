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Adınıza kesilen cezaları %25 indirimle ödeyebilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

25.05.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafiği denetlemek ve kazaları azaltmak için koyulan trafik kuralları, genellikle ciddi yaptırımlar ve yüksek cezalar öngörüyor. Cezalar oldukça caydırıcı olsa da erken ödenmesi halinde belirli indirimler de söz konusu olabiliyor. Peki trafik cezası indirimi için hangi koşulları sağlamak gerekiyor?

Adınıza kesilen cezaları %25 indirimle ödeyebilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Trafik kazaları her yıl binlerce can alıyor. Bu kazaların başlıca sebeplerinden biri de sürücülerin dikkatsizliği gibi görünüyor. Bu kazaların önüne geçmek ve sürücüleri bilinçlendirmek için de çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımların en sık uygulananı ise trafik cezaları ve miktarları sık sık güncelleniyor. Böylece, cezaların caydırıcılığının artması hedefleniyor. Ancak erken ödeme halinde cezalarda indirim yapılması da mümkün. Sizin için erken ödeme indirimi ile ilgili ayrıntıları inceledik.

İNDİRİM KAPSAMINA GİRMEK İÇİN CEZAYI NE KADAR ERKEN ÖDEMEK GEREKİR?

Trafik cezalarına mahsus erken ödeme indiriminden yararlanmak için ceza tebliğ tarihine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu avantajdan faydalanmak için ceza size tebliğ edildikten sonraki 15 gün içinde cezanın tamamını ödemelisiniz. 15 günlük süre dolduğunda tebliğ edilen ceza miktarını ödemeniz gerekiyor. Eğer ödemeyi bir aydan da çok geciktirirseniz, cezanıza her ay yüzde faiz de eklenir.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

Trafik cezanızı tebliğ tarihinden sonraki ilk 15 gün içinde ödediğinizde ceza tutarına yüzde 25 oranında bir indirim uygulanması gerekir. Bu indirim, ehliyetsiz araç kullanmak, araç sürerken cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, takip mesafesine uymamak, muayenesiz araç kullanmak, emniyet şeridi ihlali, yasak alanlarda sollama yapmak, trafiğe plaka olmadan çıkmak, alkollü halde araç kullanmak, hız sınırını aşmak gibi en sık ihlal edilen trafik kurallarının tamamı için geçerlidir.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Cezanın tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içinde, ceza tutarını anlaşmalı bankalar üzerinden ödeyebilirsiniz. Bankayla uğraşmak istemiyorsanız, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesine girerek kredi kartı ile ya da PTT şubelerine giderek nakit ödeme yapabilirsiniz. Ödeme sırasında T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası , plaka bilgisi ve tescil tarihini gibi bilgileri de belirtmeniz gerekiyor, hazırlıklı olun.

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