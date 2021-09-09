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Adliye memuru 'uçan süpürge' yaptı! 1,5 cm yükseğe çıkıyor

09.09.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Adliyesinde memur olarak çalışan Koray Başsarı, uçan süpürge üretti. AR-GE çalışması devam eden ve yerden 1 buçuk santimetre yükseğe çıkan süpürgenin seri üretimi için destek bekleniyor. 200 bin liralık bir yatırım ile uçan süpürgenin seri üretime hazır hale gelebileceğini belirten Başsarı, bu ürünü geleceğin teknolojisi olarak görüyor.

Adliye memuru 'uçan süpürge' yaptı! 1,5 cm yükseğe çıkıyor

Adana Adliyesinde memur olarak çalışan lise mezunu Koray Başsarı (32), son dönemde popüler olan robot süpürgelerden esinlenerek uçan süpürge üretmek istedi. Önce yazılımını ardından da tasarımını yapan Başsarı, yuvarlak bir tasarım ile süpürgesini üretti.

Yerden 1 buçuk santimetre yükseğe çıkan süpürgenin AR-GE çalışmaları ise devam ediyor. Statik elektrikle çalışan ve havadan kalması manyetik sayesinde gerçekleşen uçan süpürgenin seri üretime geçirilmesi için destek bekleniyor.

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"5-6 AYLIK ÇALIŞMAYLA SONLANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Koray Başsarı, “Günümüzdeki akıllı süpürge makinelerini incelediğimizde yükseklikleri aşmalarında sorun olduğunu gördüm. Bunu düşünürken uçan süpürge geldi aklıma. 8 aydır bunun AR-GE çalışmasını yapıyorum. Manyetiği kullanıyor, manyetik sayesinde havada kalıyor ve yazılım ile de hangi yöne gidebileceğini ayarlayabiliyoruz. Ona komut gönderebiliyoruz. 5-6 aylık bir çalışmayla da sonlandırmayı düşünüyoruz. Statik elektrikle çekim yapmakta, planımız bu şekilde” diye konuştu.

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200 BİN LİRA YATIRIM YAPTI

200 bin liralık bir yatırım ile uçan süpürgenin seri üretime hazır hale gelebileceğini belirten Başsarı, "Şuanda görüştüğümüz iş adamları var ve onların desteğiyle yol olmak istiyoruz. 200 bin TL gibi bir rakam şuanda gerekiyor. Firmaların teklifleri oldu. Uçan süpürge gerçek oldu, geleceğin süpürgesi diyebiliriz. Ben bunu geleceğin teknolojisi olarak görüyorum. Uzay teknolojisini ilk olarak evlerde başlatmış olacağız. Bunu yurt dışına satarak döviz elde edebiliriz. Milyarlarca eve bunu sunabiliriz” dedi.

Kaynak: İHA

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Memur Adana
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