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Afet bölgesinde ekmeğe yapılan zam tepki çekti! Vatandaşlar zammın geri alınmasını talep etti

20.08.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından ekmeğe 25 kuruş ila 75 kuruş arasında zam yapıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise zamların ertelenmesini talep ediyor.

Afet bölgesinde ekmeğe yapılan zam tepki çekti! Vatandaşlar zammın geri alınmasını talep etti

Sinop'ta sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken ekmeğe yapılan zam tepki çekti.

Fırıncılardan gelen zam talebinin Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce uygun görülmesi üzerine beyaz ekmeğe 25 kuruş, kepek ekmeğine de 75 kuruş zam yapıldı.

Kentte 250 gram beyaz ekmek 2 TL'den satılırken, geçen yıllarda beyaz ekmekle aynı fiyatta olan kepek ekmeği ise 75 kuruş zamlanarak 2.5 liraya yükseldi.

Vatandaşlar ise sel felaketi nedeniyle yapılan zamların ertelenmesini istiyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ, ESNAF MALİYET YORGUNU

Vatandaşlar, “Bir tarafta selden etkilenen bölgelerimizin izlerini silmeye çalışırken ekmeğe zam yapılması çok yersiz bir karar oldu. Zam kararı önceden alınmış olabilir ama daha selin izlerini silmeden bu karar uygulamaya geçmemeliydi. Biz bunu fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Bu kadar duyarsız olunmaz” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu ise zam kararının Kurban Bayramı öncesi alınan bir karar olduğunu söyleyerek Sinop'ta ekmek fiyatının diğer çevre illere göre daha uygun olduğunu savundu.

"SİNOP’TA DAHA UCUZ"

Samsun ve Kastamonu'da 230 gram ekmek 2 TL'den satılırken Sinop’ta 250 gram ekmeğin 2 TL’den satıldığını anlatarak kentteki ekmek fiyatlarının daha ucuz olduğunu ileri süren Gündoğdu, şöyle devam etti;

“Sinop'ta kilogram bazında Sinop'ta ekmek fiyatı 1 TL ucuz. Ekmek üretmek için kullanılan malzemeler veya girdi maliyetleri artmakta olduğunu için fırıncı esnaflarımızdan dilekçe ile fiyat artış talebinde bulundular. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığında komisyon kuruldu ve komisyon zammı tartışarak ortak karar çıkarttı.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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