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İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu! En ucuz 421 lira olacak

20.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, açıklama yaparak İstanbul'daki okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada İstanbul'da en ucuz okul servis ücreti, hostes ücretiyle birlikte 421 lira olarak talep edilecek.

İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu! En ucuz 421 lira olacak

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirterek, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi.

Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber çalışırız." dedi.

Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti;

"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.

AŞI KARTI VE PCR TESTİ

Covid-19 ile mücadele kapsamında, servis araçlarının dezenfekte edildiğini aktaran Öztürk, araçlarda maske bulundurulduğunu, bilgilendirici bazı görsellerin araçlara asıldığını anlattı.

Servis araçlarında bir koltukta oturmaya başlayan öğrencinin, eğitim-öğretim döneminde hep aynı yere oturacağına ve yer değiştiremeyeceğine dikkati çeken Öztürk, "İstanbul Valiliğimizin 1 hafta önce yaptığı toplantı kapsamında, okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz bu ay sonuna kadar. Ondan sonra da çalışacağız. Aşı kartı olmayanlar her gün istendiği anda PCR testini okula ibraz edecek. Aksi takdirde çalıştırmayacaklar. Aşı olmamız gerekiyor. Bu arada, velilerimize de güven vermek zorundayız ki çocuklarını bizlere teslim etsinler."

Velilerin çocuğunu servise verirken dikkat etmesi gereken konuları anlatan Öztürk, İstanbul'da okullarda çalışacak servis araçlarının plakalarının L'ye dönüştürüldüğünü, daha ucuz taşınması için korsan taksi veya korsan servis araçlarının kesinlikle kullanılmamasını istedi.

Öztürk, İstanbul'da okul servisinde çalışacak servis şoförlerinden bağımlılık testi istendiğini ifade ederek, şunları kaydetti;

"Bununla birlikte alkol veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dikkat ediliyor, tespiti yapılıp ona göre insanlara çalışma izin belgesi veriyorlar. Yine bulaşıcı hastalıkları olup olmadığını gösteren, 'Gözleri görüyor mu?' veya 'Kronik bir rahatsızlığı var mı?' diye servis şoförlerimizden, hosteslerimizden sağlık raporu isteniyor. Ehliyet GBT'si isteniyor. 'Ölümlü veyahut da yaralamalı trafik kazasına karışmış mı?' veya 'Alkolden ehliyeti alınmış mı?' gibi sonuçları görebilmek için sabıka kaydı isteniyor. 'Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 107, 108, 109 ve Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesini ihlal etmiş mi?' Bunları gösteren bir sabıka kaydı alıyoruz. Bu insanları çalıştırıyoruz."

Kaynak: AA

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