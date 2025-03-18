Afganistan'ın para birimi nedir? Afganistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Haberlerde adı sıklıkla duyulan Afganistan, Orta Asya’nın güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan ülkelerden biridir. Asya bölgesinin kalbi olarak nitelendirilmektedir. Ancak yıllarca süren savaş ve terör gibi olumsuz süreçlerden geçen ülkenin gelişemediği görülmektedir. Afganistan ülkesi, Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin gibi ülkelerle komşudur. Son dönemde Pakistan ile savaş sürdüren ülkeyi ve borsasını merak eden kişiler "Afganistan para birimi nedir?" sorusunun yanıtını aramaktadır.

Afganistan'ın para birimi nedir?

Köklü bir tarihe sahip olan Afganistan, ülke tarihinde birçok saldırı ve savaş durumlarıyla öne çıkmaktadır. Birçok insanın sosyal medya ve diğer kaynaklardan takip ettiği Afganistan’da Taliban yönetimi başa geçene kadar dolar kullanımı oldukça yüksek bir seviyede olmuştur. Ancak ülke yönetimine geçen Taliban, diğer ülkelerin para birimlerinin kullanılmasını yasaklamıştır.

Dünyada birçok ülkenin kendi sınırlarında kullandığı bir para biriminin olduğu görülmektedir. Bazı ülkelerde coğrafi konum ve ticaret durumları açısından birden fazla para birimi kullanıldığı görülebilir. Ama mutlaka ülke ile öne çıkan resmi bir para birimi mevcuttur.

Afganistan’ın resmi para birimi ise Afgani isimli paradır. Afgan Afganisi olarak da adlandırılan bu birimin uluslararası kodu AFN olarak öne çıkar. Afganistan para birimi sembolü olarak da Af ya da Afs kullanımı ile bilinmektedir. Afgan Afganisi'nin sembolü ise "؋" olarak belirlenmiştir. Bu sembol uluslararası platformlarda da bilinirken, ülke içerisinde de yaygın olarak kullanılır.

Afgan parası birçok banknot ve madeni para şekillerinde kullanılmaktadır. Afgan parasının ülke içerisindeki ticaret ve günlük ihtiyaçlarda kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Yerel ekonominin yanı sıra uluslararası sistemle de bağlantısı olan bir para birimidir.